Президент WDC Эдвард Ашер: сегодняшние потребители хотят знать о происхождении бриллианта

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Выступая на начавшейся вчера межсессионной встрече Кимберлийского процесса (КП), Эдвард Ашер, президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), сказал, что потребители хотят быть уверены в том, что бриллианты, которые они рассматривают для покупки, оказали положительное влияние на мир.

«Мы должны удовлетворить такие требования как нынешних, так и будущих потребителей, и в то же время гарантировать странам-производителям, что они будут продолжать получать критически важный доход от своих природных ресурсов», - сказал он.

«Преобладающими темами, которые сегодня стоят в повестке дня международного сообщества, а также алмазной отрасли, являются: права человека, защита окружающей среды и социальная справедливость. Они, безусловно, обсуждаются и продвигаются вне Кимберлийского процесса. И мы не должны отстать», - подчеркнул далее президент WDC.

Он сказал, что потребители хотят знать, откуда берутся их бриллианты и были ли они произведены с уважением к всеобщим ценностям, включая права человека, социальные права и защиту окружающей среды.

«Это вопросы, которые мы также должны задать в КП. Бриллианты должны соответствовать ценностям, которые потребители ожидают от продукта, обладающего таким эмоциональным смыслом и считающегося высшим выражением любви», - добавил Эдвард Ашер.

«Желание потребителей - единственный фактор, определяющий ценность бриллиантов. Несоответствие ожиданиям потребителей представляет собой очень реальный риск для отрасли и для стран, которые полагаются на алмазы в плане своего экономического благополучия и стабильности», - сказал он, отметив, что «КП играет уникальную роль в защите доверия потребителей к бриллиантам, принимая во внимание, что за тем, что он представляет, стоят 82 страны. А КП - это синоним природных алмазов».

Вместе с тем он подчеркнул, что, «если КП отстанет, он рискует потерять актуальность, как и категория природных алмазов. Не будем забывать, что у потребителей есть альтернативы. Удовлетворение их доверия и обеспечение их доверия должны быть первоочередными задачами нашей повестки дня».

Говоря о новой Системе гарантий WDC (System of Warranties), которая будет представлена в ближайшее время, «чтобы помочь всем участникам нашего бизнес-сектора в деле освоения передовой практики работы, соблюдения требований и проявления должной осмотрительности при покупке алмазов и бриллиантов», он сказал, что этим «мы посылаем сильный сигнал о том, что мы готовы реформироваться».

Напомнив, что цель КП - защитить целостность природных алмазов, Эдвард Ашер в заключение сказал: «Это должно быть сделано внутри КП - на этом самом форуме, - а не где-либо еще. Мы должны быть в состоянии выполнить наши обещания и наш мандат по защите прав тех, кто связан с алмазной отраслью, независимо от того, находятся ли они в странах-производителях сырья, странах, занимающихся огранкой бриллиантов, или на ювелирных рынках».



Владимир Малахов, Rough&Polished





