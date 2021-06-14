Гонконгская ювелирная выставка JGA запускает свое первое омниканальное издание с цифровым интерфейсом

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Мировое ювелирное сообщество объединится в цифровом формате для трех недель поиска новых продуктов, вдохновения и установления контактов в рамках первого в Гонконге виртуального издания (JGA Virtual) ювелирной выставки Jewellery & Gem ASIA, которая проходит в период с 17 июня по 7 июля.

JGA Virtual - это усиливающий синергию цифровой компонент физического шоу JGA, которое запланировано на 24–27 июня в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC).

«JGA Virtual является азиатским ювелирным мероприятием, которое проводится в середине года для мировой аудитории. Интегрируя возможности цифровых технологий с возможностью общения посредством личного присутствия на JGA в Гонконге, мы предлагаем покупателям и продавцам мощную платформу, которая может помочь им ускорить восстановление их бизнеса», - сказал Дэвид Бонди (David Bondi), старший вице-президент компании Informa Markets в Азии.

Для профессиональных покупателей, которые не могут поехать в Гонконг на физическую ярмарку, JGA Virtual сделала возможным и простым широкий поиск поставщиков. Для продавцов JGA Virtual открывает доступ ко всему сообществу покупателей ювелирных изделий.

Эксклюзивная платформа для поиска ювелирных изделий, драгоценных камней и производственного оборудования, предназначенная только для отрасли, JGA Virtual предлагает профессиональным покупателям доступ к новым продуктам из любой точки мира.

Удачным предвестником запуска JGA Virtual является веб-семинар на тему «Выращенные в лаборатории бриллианты: восходящие звезды ювелирной индустрии», организованный в партнерстве с компанией Smiling Rocks.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





