Эксклюзив
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
Вчера
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
Гонконгская ювелирная выставка JGA запускает свое первое омниканальное издание с цифровым интерфейсом
JGA Virtual - это усиливающий синергию цифровой компонент физического шоу JGA, которое запланировано на 24–27 июня в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC).
«JGA Virtual является азиатским ювелирным мероприятием, которое проводится в середине года для мировой аудитории. Интегрируя возможности цифровых технологий с возможностью общения посредством личного присутствия на JGA в Гонконге, мы предлагаем покупателям и продавцам мощную платформу, которая может помочь им ускорить восстановление их бизнеса», - сказал Дэвид Бонди (David Bondi), старший вице-президент компании Informa Markets в Азии.
Для профессиональных покупателей, которые не могут поехать в Гонконг на физическую ярмарку, JGA Virtual сделала возможным и простым широкий поиск поставщиков. Для продавцов JGA Virtual открывает доступ ко всему сообществу покупателей ювелирных изделий.
Эксклюзивная платформа для поиска ювелирных изделий, драгоценных камней и производственного оборудования, предназначенная только для отрасли, JGA Virtual предлагает профессиональным покупателям доступ к новым продуктам из любой точки мира.
Удачным предвестником запуска JGA Virtual является веб-семинар на тему «Выращенные в лаборатории бриллианты: восходящие звезды ювелирной индустрии», организованный в партнерстве с компанией Smiling Rocks.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished