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Кимберлийский процесс считает цифровизацию сертификатов КП приоритетным направлением дальнейшей работы
Хотя на уровне КП пока нет глобальной цифровой платформы для обмена информацией, а внедрение самих цифровых сертификатов, которые сопровождают каждую экспортно-импортную операцию с необработанными алмазами, является сложным технологическим решением для КП, Алексей Моисеев отметил, что в России есть необходимая инфраструктура и законодательство, которое позволит реализовать подобный проект, если такое решение будет принято КП.
«Мы готовы поделиться опытом. Для этого Россия намерена использовать свою цифровую таможенную платформу как способ продвижения цифрового обмена информацией о сертификатах КП с ключевыми странами-импортерами российских алмазов», - сказал он.
Говоря о принципах ответственных поставок алмазов, Алексей Моисеев выразил надежду на продолжение дискуссии по достижению консенсуса в вопросе определения новой редакции термина «конфликтные алмазы», подчеркнув, что необходимо не потерять наработки, сделанные и согласованные участниками КП в 2019 году по этому вопросу.
«Россия в качестве председателя КП также будет содействовать слаженной работе по стабилизации ситуации в алмазной отрасли в ЦАР для того, чтобы помочь правительству республики укрепить процедуру контроля над экспортом алмазов. А также не допустить попадание алмазов из зон конфликтов в глобальную цепочку поставок», - сказал он далее.
Выбор места расположения секретариата КП – еще одна актуальная тема для обсуждения, в ходе которого, по словам Алексея Моисеева, Россия рассчитывает на достижение консенсуса в данном вопросе, поскольку это позволит систематизировать работу рабочих органов КП и внедрить эффективные механизмы административной поддержки в рамках имплементации ССКП странами-участниками.
Кимберлийский процесс, отметил в заключение Алексей Моисеев, будет продолжать работу по расширению КП за счет новых участников, которые стремятся внести свой вклад в дальнейшее развитие мировой бесконфликтной торговли необработанными алмазами.
Владимир Малахов, Rough&Polished