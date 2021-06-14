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Сегодня

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24 мая 2021

IRMA опубликовала проект Стандарта по ответственной переработке полезных ископаемых для общественного обсуждения

Сегодня
Новости
Инициатива по обеспечению ответственной деятельности в горнодобывающей промышленности (Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA) опубликовала проект Стандарта по ответственной переработке полезных ископаемых, который выносится на всемирное общественное обсуждение в течение 60-дневного периода.
Проект Стандарта по ответственной переработке полезных ископаемых является ответом IRMA на запросы заинтересованных сторон о собрании примеров наилучшей мировой практики в этой сфере, которые выходят за рамки обеспечения ответственной практики добычи на руднике, идя навстречу ожиданиям в других ключевых точках цепочки поставок минералов и металлов.
Стандарт IRMA по переработке полезных ископаемых послужит основой глобальной добровольной системы, предлагающей независимую стороннюю проверку и сертификацию экологических и социальных показателей деятельности на плавильных, аффинажных заводах и других предприятиях, связанных с переработкой и извлечением минералов и металлов из руд, концентратов и отходов. Он был разработан в результате многостороннего сотрудничества и инноваций, возникающих в результате работы в различных секторах, дисциплинах и географических точках.
IRMA просит общественность высказать свое мнение о проекте Стандарта по переработке полезных ископаемых в период, начавшийся 18 июня и остающийся открытым до 16 августа 2021 года.
IRMA также проведет два вебинара, чтобы представить проект Стандарта по переработке полезных ископаемых и осветить некоторые вопросы, которые возникают в связи с этим у заинтересованных сторон.
Комментарии или вопросы по проекту Стандарта по переработке полезных ископаемых можно отправлять по адресу: comments@responsiblemining.net.
Основываясь на комментариях и прямой обратной связи от одного или нескольких пилотных проектов, IRMA пересмотрит Стандарт по переработке полезных ископаемых. IRMA стремится выпустить окончательный стандарт в конце 2021 года и сделать его доступным на веб-сайте IRMA, а также в электронном информационном бюллетене IRMA.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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