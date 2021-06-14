Эксклюзив
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
Сегодня
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
IRMA опубликовала проект Стандарта по ответственной переработке полезных ископаемых для общественного обсуждения
Проект Стандарта по ответственной переработке полезных ископаемых является ответом IRMA на запросы заинтересованных сторон о собрании примеров наилучшей мировой практики в этой сфере, которые выходят за рамки обеспечения ответственной практики добычи на руднике, идя навстречу ожиданиям в других ключевых точках цепочки поставок минералов и металлов.
Стандарт IRMA по переработке полезных ископаемых послужит основой глобальной добровольной системы, предлагающей независимую стороннюю проверку и сертификацию экологических и социальных показателей деятельности на плавильных, аффинажных заводах и других предприятиях, связанных с переработкой и извлечением минералов и металлов из руд, концентратов и отходов. Он был разработан в результате многостороннего сотрудничества и инноваций, возникающих в результате работы в различных секторах, дисциплинах и географических точках.
IRMA просит общественность высказать свое мнение о проекте Стандарта по переработке полезных ископаемых в период, начавшийся 18 июня и остающийся открытым до 16 августа 2021 года.
IRMA также проведет два вебинара, чтобы представить проект Стандарта по переработке полезных ископаемых и осветить некоторые вопросы, которые возникают в связи с этим у заинтересованных сторон.
Комментарии или вопросы по проекту Стандарта по переработке полезных ископаемых можно отправлять по адресу: comments@responsiblemining.net.
Основываясь на комментариях и прямой обратной связи от одного или нескольких пилотных проектов, IRMA пересмотрит Стандарт по переработке полезных ископаемых. IRMA стремится выпустить окончательный стандарт в конце 2021 года и сделать его доступным на веб-сайте IRMA, а также в электронном информационном бюллетене IRMA.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished