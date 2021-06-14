OreCorp намерена привлечь 56 млн австралийских долларов на проект по добыче золота в Танзании

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Компания-разработчик золота OreCorp собирается привлечь 56 млн австралийских долларов посредством размещения своих акций среди институциональных инвесторов для финансирования разработки своего золотого проекта Нянзага (Nyanzaga) в Танзании.

Компания планирует разместить 70 млн акций по цене 80 центов для местных и зарубежных организаций, а также для опытных инвесторов.

Поступления от размещения пойдут на поддержку OreCorp в деле завершения окончательного технико-экономического обоснования и предварительных работ по проекту добычи золота Нянзага, а также геологоразведочных работ в Западной Австралии.

Размещение акций происходит после того, как кабинет министров Танзании недавно утвердил специальную лицензию на добычу золота для проекта Нянзага.

Проект рассчитан на добычу около 213 000 унций золота в год в течение 12 лет эксплуатации рудника.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





