Эксклюзив
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
Сегодня
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
Малые компании алмазодобывающего сектора ЮАР в тяжелом положении
«За последние 16 лет мы потеряли около 90% компаний, работающих в этом секторе, и около 20 000 рабочих мест. COVID-19 усугубил ситуацию до такой степени, что отрасль может исчезнуть в ближайшие десять лет, если мы не предпримем срочных шагов для исправления ситуации», - заявил изданию Mining Weekly председатель SADPO Линдон де Мейон (Lyndon de Meillon).
По его словам, чрезмерное регулирование сдерживает рост сектора и до 8% оборота малых и юниорских алмазных рудников тратится на расходы, связанные с соблюдением нормативных требований.
«Нам нужен простой и удобный для инвесторов режим регулирования… Суть дела в том, что правила и законодательство, действующие для крупных рудников, не подходят для малых горнодобывающих предприятий, поскольку они не могут соблюдать их в полном объеме, - сказал де Мейон. - Такой уровень затрат, связанных с соблюдением требований, наносит ущерб небольшим частным компаниям, не котирующимся на бирже, которые разрабатывают маргинальные месторождения со сверхнизким содержанием алмазов и не имеют доступа к большим суммам денежных средств».
Он также сказал, что SADPO подготовила предложение о способах спасения проблемного малого и юниорского алмазодобывающего сектора.
Сектор сократился с примерно 2 000 компаний, работавших в ЮАР в 2004 году, до нынешних 200.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished