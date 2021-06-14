Малые компании алмазодобывающего сектора ЮАР в тяжелом положении

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По сообщениям СМИ со ссылкой на Южноафриканскую организацию производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO), малые и юниорские компании алмазодобывающего сектора ЮАР находятся в тяжелом положении.

«За последние 16 лет мы потеряли около 90% компаний, работающих в этом секторе, и около 20 000 рабочих мест. COVID-19 усугубил ситуацию до такой степени, что отрасль может исчезнуть в ближайшие десять лет, если мы не предпримем срочных шагов для исправления ситуации», - заявил изданию Mining Weekly председатель SADPO Линдон де Мейон (Lyndon de Meillon).

По его словам, чрезмерное регулирование сдерживает рост сектора и до 8% оборота малых и юниорских алмазных рудников тратится на расходы, связанные с соблюдением нормативных требований.

«Нам нужен простой и удобный для инвесторов режим регулирования… Суть дела в том, что правила и законодательство, действующие для крупных рудников, не подходят для малых горнодобывающих предприятий, поскольку они не могут соблюдать их в полном объеме, - сказал де Мейон. - Такой уровень затрат, связанных с соблюдением требований, наносит ущерб небольшим частным компаниям, не котирующимся на бирже, которые разрабатывают маргинальные месторождения со сверхнизким содержанием алмазов и не имеют доступа к большим суммам денежных средств».

Он также сказал, что SADPO подготовила предложение о способах спасения проблемного малого и юниорского алмазодобывающего сектора.

Сектор сократился с примерно 2 000 компаний, работавших в ЮАР в 2004 году, до нынешних 200.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





