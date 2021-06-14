Эксклюзив
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Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
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17 мая 2021
Аукцион розовых бриллиантов Австралии назначен на 21 июня - 1 июля
Фото: yourdiamonds.com
Недавно в Брисбене, Австралия, была обнаружена частная коллекция редких бриллиантов. Ожидается, что входящие в нее одиннадцать розовых бриллиантов, добытых на алмазном руднике Аргайл (Argyle), превысят предыдущие ценовые рекорды, когда будут выставлены на продажу в Сиднее на первом в мире публичном тендере розовых бриллиантов, который проводится по поручению г-жи Ди Фитцпатрик, знаменитого коллекционера из Брисбена, и финансовой компания из Аделаиды в качестве залогодержателя.
Бывший председатель совета директоров Sotheby's в Австралии Тим Гудман (Tim Goodman), бывший исполнительный вице-президент Tiffany & Co в Нью-Йорке Джим Фернандес (Jim Fernandez) и член королевской семьи Бахрейна ее высочество шахиня Дейя (Dheya) являются директорами австралийского стартапа, который проведет первый в истории открытый тендер по продаже розовых бриллиантов из Австралии с 21 июня по 1 июля 2021 года.
Директор публичных тендеров Тим Гудман в связи с этим сказал: «За сорок лет работы в ювелирном аукционном бизнесе я никогда не видел такой частной коллекции нигде в мире. О коллекции много лет ходили слухи. Когда мне позвонили, и я впервые посмотрел на эти бриллианты, я не поверил своим глазам. Продажа данной коллекции станет для меня важным событием в карьере. Никогда еще не предлагалось для публичной продажи такой большой и ценной группы розовых бриллиантов».
На тендере будут предложены редкий розовый бриллиант с австралийского рудника Аргайл круглой бриллиантовой огранки весом 2,00 карата интенсивного лилово-розового цвета и чистоты SI1; редкий розовый бриллиант в форме сердца, также добытый на руднике Аргайл, весом 1,48 карата насыщенного розового цвета из коллекции Фитцпатрик; пять розовых бриллиантов будут предложены от имени упомянутой выше финансовой компании, а еще одна частная коллекция исключительных камней была отправлена на тендер отцом ведущего сиднейского ювелира.
В общей сложности более 30 тендерных камней оцениваются в сумму от 9,289 млн до 13,924 млн долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished