Акционеры АЛРОСА одобрили выплату дивидендов за второе полугодие 2020 года в размере 70,3 млрд руб.

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Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию.

Сумма дивидендов за второе полугодие 2020 года составит 70,3 млрд рублей и рассчитывается исходя из размера свободного денежного потока за второе полугодие 2020 года. Это рекордная за всю историю компании сумма полугодовых дивидендов и немногим меньше выплат за весь рекордный 2018 год.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за второе полугодие 2020 года, одобрено 4 июля 2021 года.

Годовое общее собрание акционеров АЛРОСА состоялось 16 июня 2021 года в форме заочного голосования.



Алекс Шишло для Rough&Polished





