TAGS сообщила о высоком спросе на алмазную продукцию, достигнув рекордных цен во всех товарных категориях

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Торговая сессия компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проходила в Дубае с 9 по 16 июня 2021 года. После введения локдауна в Индии TAGS исследовала возможность проведения торгов в Сурате. Но, несмотря на сохранение ограничений на поездки и влияние пандемии COVID в Индии, TAGS сообщила, что почти все ее постоянные клиенты приняли решение разместить свои закупочные команды за пределами Индии и поэтому оказались в Дубае для просмотра последней продукции TAGS в обычном режиме.

Помимо индийской клиентуры, TAGS приветствовала клиентов из всех ведущих алмазных центров, в том числе из некоторых израильских компаний, которые посетили это мероприятие впервые.

Учитывая текущую ситуацию и, возможно, недооценив усилия, которые клиенты будут прилагать для сохранения своего присутствия на ее мероприятиях, компания представила немного меньший ассортимент продукции из Южной Африки, Намибии и Анголы, который по стоимости в общей сложности достигал около 30 млн долларов.

Товар был представлен чуть более 110 компаниям, и TAGS сообщила, что все товары были проданы. Камни всех размеров и категорий качества пользовались необычайно высоким спросом, при этом большой выбор одиночных камней и камней специальных размеров был очень хорошо принят.

Согласно TAGS, рынок остается весьма устойчивым, несмотря на все проблемы, и компания достигла рекордных цен во всех категориях продукции.

Следующие торги TAGS пройдут с 14 по 20 июля 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





