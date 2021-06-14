TAGS сообщила о высоком спросе на алмазную продукцию, достигнув рекордных цен во всех товарных категориях

Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
TAGS сообщила о высоком спросе на алмазную продукцию, достигнув рекордных цен во всех товарных категориях
Помимо индийской клиентуры, TAGS приветствовала клиентов из всех ведущих алмазных центров, в том числе из некоторых израильских компаний, которые посетили это мероприятие впервые.
Учитывая текущую ситуацию и, возможно, недооценив усилия, которые клиенты будут прилагать для сохранения своего присутствия на ее мероприятиях, компания представила немного меньший ассортимент продукции из Южной Африки, Намибии и Анголы, который по стоимости в общей сложности достигал около 30 млн долларов.
Товар был представлен чуть более 110 компаниям, и TAGS сообщила, что все товары были проданы. Камни всех размеров и категорий качества пользовались необычайно высоким спросом, при этом большой выбор одиночных камней и камней специальных размеров был очень хорошо принят.
Согласно TAGS, рынок остается весьма устойчивым, несмотря на все проблемы, и компания достигла рекордных цен во всех категориях продукции.
Следующие торги TAGS пройдут с 14 по 20 июля 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished