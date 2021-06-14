Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Rio Tinto назначила Питера Каннингема финансовым директором
Каннингем ранее был контролером этой промышленной группы и занимал ряд руководящих должностей в финансовой и нефинансовой сфере в компании Rio Tinto в Австралии и Великобритании.
За свою 28-летнюю карьеру в Rio Tinto Каннингем занимал должности руководителя управления здравоохранения, безопасности, окружающей среды и местных сообществ; руководителя управления по энергетической и климатической стратегии; и руководителя управления по связям с инвесторами. До прихода в Rio Tinto Каннингем получил квалификацию дипломированного бухгалтера.
Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm), комментируя это назначение, сказал: «Я рад утвердить Питера на этой должности, и, работая в тесном сотрудничестве с ним на протяжении многих лет, знаю, что он является идеальным человеком на пост нашего финансового директора. Его глубокие знания о компании, а также о финансовых и нефинансовых факторах, влияющих на нашу отрасль, будут неоценимы по мере того, как мы продолжаем укреплять Rio Tinto».
Председатель Совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон (Simon Thompson) сказал: «Я с нетерпением жду, когда Питер войдет в состав Совета директоров Rio Tinto, и по опыту знаю, что его глубокое понимание Rio Tinto и его приверженность к дисциплинированному распределению капитала хорошо послужат акционерам и обогатят наши обсуждения в Совете директоров».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished