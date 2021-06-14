Rio Tinto назначила Питера Каннингема финансовым директором

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Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto назначила своим финансовым директором Питера Каннингема (Peter Cunningham), который вступил в должность немедленно. Каннингем, занимавший должность временного финансового директора с 1 января 2021 года, также одновременно войдет в состав Совета директоров Rio Tinto в качестве исполнительного директора, говорится в пресс-релизе горнодобывающей компании.

Каннингем ранее был контролером этой промышленной группы и занимал ряд руководящих должностей в финансовой и нефинансовой сфере в компании Rio Tinto в Австралии и Великобритании.

За свою 28-летнюю карьеру в Rio Tinto Каннингем занимал должности руководителя управления здравоохранения, безопасности, окружающей среды и местных сообществ; руководителя управления по энергетической и климатической стратегии; и руководителя управления по связям с инвесторами. До прихода в Rio Tinto Каннингем получил квалификацию дипломированного бухгалтера.

Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm), комментируя это назначение, сказал: «Я рад утвердить Питера на этой должности, и, работая в тесном сотрудничестве с ним на протяжении многих лет, знаю, что он является идеальным человеком на пост нашего финансового директора. Его глубокие знания о компании, а также о финансовых и нефинансовых факторах, влияющих на нашу отрасль, будут неоценимы по мере того, как мы продолжаем укреплять Rio Tinto».

Председатель Совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон (Simon Thompson) сказал: «Я с нетерпением жду, когда Питер войдет в состав Совета директоров Rio Tinto, и по опыту знаю, что его глубокое понимание Rio Tinto и его приверженность к дисциплинированному распределению капитала хорошо послужат акционерам и обогатят наши обсуждения в Совете директоров».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





