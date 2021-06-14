Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Diamcor Mining увеличивает выручку в первом квартале
Необработанные алмазы, извлеченные при переработке карьерного материала, ведущейся на входящем в состав Diamcor Mining предприятии Крон-Эндора (Krone Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, продолжали демонстрировать высокую среднюю стоимость в долларах за карат в течение квартала.
«Эти результаты продолжают свидетельствовать о нашей способности достигать высоких средних показателей стоимости в долларах за карат и генерировать значительную валовую выручку при том, что в настоящее время обрабатываются материалы в меньших объемах из-за глобальной пандемии, - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor). - Поскольку отраслевые эксперты широко сообщают о текущей и потенциальной долгосрочной нехватке алмазного сырья, у нас есть очень хорошие возможности воспользоваться этой тенденцией за счет запланированного нами увеличения объемов переработки».
Компания сообщила, что по состоянию на 15 июня было дополнительно добыто около 1 500 каратов алмазов, в том числе несколько камней, относящихся к специальной категории кристаллов весом свыше 10,8 карата.
Эти камни вместе с алмазным сырьем, добытым до конца июня 2021 года, будут учтены как имеющиеся в наличии в конце отчетного периода и предложены в ходе предстоящих тендеров и торговых сессий компании во втором квартале.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished