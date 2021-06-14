Diamcor Mining увеличивает выручку в первом квартале

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Компания Diamcor Mining сообщила, что в первом квартале, заканчивающемся 30 июня 2021 года, было продано 4 468,04 карата алмазного сырья на сумму более 1,2 млн долларов США (по цене 270,39 доллара за карат), несмотря на продолжающиеся ограничения в связи с пандемией COVID-19, которые сократили возможности переработки.

Необработанные алмазы, извлеченные при переработке карьерного материала, ведущейся на входящем в состав Diamcor Mining предприятии Крон-Эндора (Krone Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, продолжали демонстрировать высокую среднюю стоимость в долларах за карат в течение квартала.

«Эти результаты продолжают свидетельствовать о нашей способности достигать высоких средних показателей стоимости в долларах за карат и генерировать значительную валовую выручку при том, что в настоящее время обрабатываются материалы в меньших объемах из-за глобальной пандемии, - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor). - Поскольку отраслевые эксперты широко сообщают о текущей и потенциальной долгосрочной нехватке алмазного сырья, у нас есть очень хорошие возможности воспользоваться этой тенденцией за счет запланированного нами увеличения объемов переработки».

Компания сообщила, что по состоянию на 15 июня было дополнительно добыто около 1 500 каратов алмазов, в том числе несколько камней, относящихся к специальной категории кристаллов весом свыше 10,8 карата.

Эти камни вместе с алмазным сырьем, добытым до конца июня 2021 года, будут учтены как имеющиеся в наличии в конце отчетного периода и предложены в ходе предстоящих тендеров и торговых сессий компании во втором квартале.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





