Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Debswana добыла третий по величине алмаз в мире
Агентство AFP сообщило, что этот драгоценный камень был добыт 1 июня и он также является крупнейшим в истории работы Debswana.
«Считается, что этот камень - третья по величине находка ювелирного качества в мире, - сказала управляющий директор Debswana Линетт Армстронг (Lynette Armstrong), когда компания представила камень президенту Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) в столице Габороне в среду. – Этот редкий и необычный камень ... так много значит в контексте бриллиантов и Ботсваны. Это дает надежду нации, которая борется с трудностями».
Самым большим алмазом, когда-либо обнаруженным в мире, был алмаз Куллинан (Cullinan) весом 3 106 каратов, добытый в Южной Африке в 1905 году, а второй по величине алмаз весом 1 109 каратов был также извлечен в Ботсване на руднике Карове (Karowe) компании Lucara.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished