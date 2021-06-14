Debswana добыла третий по величине алмаз в мире

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Компания Debswana, являющаяся совместным предприятием De Beers и правительства Ботсваны, извлекла из руды алмаз весом 1 098 каратов, который считают третьим по величине в мире.

Агентство AFP сообщило, что этот драгоценный камень был добыт 1 июня и он также является крупнейшим в истории работы Debswana.

«Считается, что этот камень - третья по величине находка ювелирного качества в мире, - сказала управляющий директор Debswana Линетт Армстронг (Lynette Armstrong), когда компания представила камень президенту Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) в столице Габороне в среду. – Этот редкий и необычный камень ... так много значит в контексте бриллиантов и Ботсваны. Это дает надежду нации, которая борется с трудностями».

Самым большим алмазом, когда-либо обнаруженным в мире, был алмаз Куллинан (Cullinan) весом 3 106 каратов, добытый в Южной Африке в 1905 году, а второй по величине алмаз весом 1 109 каратов был также извлечен в Ботсване на руднике Карове (Karowe) компании Lucara.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





