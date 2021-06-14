Chow Tai Fook присоединилась к CIBJO в качестве члена

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Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO объявила, что ее совет директоров подтвердил членство в Chow Tai Fook Jewellery Group в данной организации.

Портфель активов этой основанной в 1929 году отраслевой группы со штаб-квартирой в Гонконге включает в себя флагманский бренд Chow Tai Fook и другие отдельные торговые марки, в том числе Hearts on Fire, Enzo, Soinlove и Monologue. Ее розничная сеть, состоящая из более чем 4 590 магазинов, охватывает Большой Китай, Японию, Корею, Юго-Восточную Азию и США.

«Мы хотели бы поблагодарить президента CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) и совет директоров за то, что они нас приняли, - сказал Кент Вон (Kent Wong), управляющий директор Chow Tai Fook по корпоративным вопросам, Гонконгу, Макао и за рубежом, - и мы благодарны за возможность тесного сотрудничества с всеми участниками в деле непрерывного развития отрасли».

«Присоединение Chow Tai Fook к сообществу CIBJO представляет собой гигантскую веху и предоставит нашей конфедерации значительно более широкую перспективу не только на нескольких наиболее быстро растущих рынках в мировой торговле ювелирными изделиями, но и в онлайн-среде, на которую приходится большая доля продаж», - сказал д-р Кавальери.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





