Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Chow Tai Fook присоединилась к CIBJO в качестве члена
Портфель активов этой основанной в 1929 году отраслевой группы со штаб-квартирой в Гонконге включает в себя флагманский бренд Chow Tai Fook и другие отдельные торговые марки, в том числе Hearts on Fire, Enzo, Soinlove и Monologue. Ее розничная сеть, состоящая из более чем 4 590 магазинов, охватывает Большой Китай, Японию, Корею, Юго-Восточную Азию и США.
«Мы хотели бы поблагодарить президента CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) и совет директоров за то, что они нас приняли, - сказал Кент Вон (Kent Wong), управляющий директор Chow Tai Fook по корпоративным вопросам, Гонконгу, Макао и за рубежом, - и мы благодарны за возможность тесного сотрудничества с всеми участниками в деле непрерывного развития отрасли».
«Присоединение Chow Tai Fook к сообществу CIBJO представляет собой гигантскую веху и предоставит нашей конфедерации значительно более широкую перспективу не только на нескольких наиболее быстро растущих рынках в мировой торговле ювелирными изделиями, но и в онлайн-среде, на которую приходится большая доля продаж», - сказал д-р Кавальери.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished