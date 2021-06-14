Экспорт бриллиантов из Индии в мае вырос на 131,44%

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Общий экспорт бриллиантов из Индии, составивший в мае 2021 года 2 010,92 млн долларов США по сравнению с 868,88 млн долларов в мае 2020 года, показал рост на 131,44%, согласно данным портала gjepc.org. Импорт бриллиантов в мае 2021 года составил 135,22 млн долларов, увеличившись на 28,04% по сравнению с 105,6 млн долларов в мае 2020 года. Импорт алмазного сырья в мае 2021 года составил 1 253,33 млн долларов по сравнению с 178,73 млн долларов в мае 2020 года, увеличившись на 601,25%.

В период с апреля 2021 года по май 2021 года экспорт бриллиантов достиг 4 261,37 млн долларов, увеличившись на 371,71% по сравнению с 903,39 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов, достигший 272,83 млн долларов, вырос на 149,46% по сравнению с 109,37 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Импорт алмазного сырья на сумму 2 950 млн долларов в апреле 2021 - мае 2021 года показал рост на 1 550,55% по сравнению с импортом на уровне 178,73 млн долларов за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 285,94 млн каратов в период с апреля 2021 года по май 2021 года увеличился на 1 371,58% по сравнению с 19,43 млн каратов за тот же период предыдущего года.

Экспорт бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, за период с апреля 2021 года по май 2021 года достиг 165,14 млн долларов, продемонстрировав рост на 1 707,22% по сравнению с 9,14 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





