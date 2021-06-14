Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Экспорт бриллиантов из Индии в мае вырос на 131,44%
В период с апреля 2021 года по май 2021 года экспорт бриллиантов достиг 4 261,37 млн долларов, увеличившись на 371,71% по сравнению с 903,39 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов, достигший 272,83 млн долларов, вырос на 149,46% по сравнению с 109,37 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Импорт алмазного сырья на сумму 2 950 млн долларов в апреле 2021 - мае 2021 года показал рост на 1 550,55% по сравнению с импортом на уровне 178,73 млн долларов за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 285,94 млн каратов в период с апреля 2021 года по май 2021 года увеличился на 1 371,58% по сравнению с 19,43 млн каратов за тот же период предыдущего года.
Экспорт бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, за период с апреля 2021 года по май 2021 года достиг 165,14 млн долларов, продемонстрировав рост на 1 707,22% по сравнению с 9,14 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished