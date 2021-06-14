Эксклюзив

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

Экспорт бриллиантов из Индии в мае вырос на 131,44%

Сегодня
Новости
Общий экспорт бриллиантов из Индии, составивший в мае 2021 года 2 010,92 млн долларов США по сравнению с 868,88 млн долларов в мае 2020 года, показал рост на 131,44%, согласно данным портала gjepc.org. Импорт бриллиантов в мае 2021 года составил 135,22 млн долларов, увеличившись на 28,04% по сравнению с 105,6 млн долларов в мае 2020 года. Импорт алмазного сырья в мае 2021 года составил 1 253,33 млн долларов по сравнению с 178,73 млн долларов в мае 2020 года, увеличившись на 601,25%.
В период с апреля 2021 года по май 2021 года экспорт бриллиантов достиг 4 261,37 млн долларов, увеличившись на 371,71% по сравнению с 903,39 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов, достигший 272,83 млн долларов, вырос на 149,46% по сравнению с 109,37 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Импорт алмазного сырья на сумму 2 950 млн долларов в апреле 2021 - мае 2021 года показал рост на 1 550,55% по сравнению с импортом на уровне 178,73 млн долларов за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 285,94 млн каратов в период с апреля 2021 года по май 2021 года увеличился на 1 371,58% по сравнению с 19,43 млн каратов за тот же период предыдущего года.
Экспорт бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, за период с апреля 2021 года по май 2021 года достиг 165,14 млн долларов, продемонстрировав рост на 1 707,22% по сравнению с 9,14 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати