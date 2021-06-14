Lucapa Diamond привлекла более 1,6 млн австралийских долларов в рамках плана покупки акций

Эксклюзив

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

Lucapa Diamond привлекла более 1,6 млн австралийских долларов в рамках плана покупки акций

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond привлекла 1,65 млн австралийских долларов за более чем 33 млн акций, проданных правомочным акционерам в рамках своего плана покупки акций.
В нем говорится, что средства от размещения акций будут использованы для финансирования вознаграждения, гербового сбора, налогов, издержек и расходов, подлежащих уплате в связи с приобретением проекта Мерлин (Merlin), разработкой плана покупки акций и их размещением.
Эти средства также будут использованы для продвижения проекта Мерлин (геотехническое бурение, разведка и технико-экономическое обоснование), развития программ разведки совместного предприятия Lulo и пополнения общего оборотного капитала.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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