Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
«Алмазная лихорадка» в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
Агентство Reuters сообщает, что более 1 000 искателей удачи стеклись в деревню в поисках драгоценных камней после того, как в этом районе были обнаружены неопознанные камни.
Люди со всей страны приехали туда, чтобы присоединиться к сельским жителям, которые заняты раскопками с прошлой субботы.
Говорят, что сначала первый камень в открытом поле выкопал пастух.
Некоторые стали писать в Твиттере, утверждая, что предполагаемые алмазы оказались кристаллами кварца.
«Это (предполагаемое извлечение алмазов) означает, что наша жизнь может измениться, ведь ни у кого нет надлежащей работы, а я сам живу на случайные заработки», - сказал один из копателей, Мендо Сабело (Mendo Sabelo).
«Когда я вернулся с ними домой, семья была вне себя от радости», - сообщил 27-летний отец двоих детей.
Это открытие изменило жизнь, причиной чего стала горстка крошечных камней в его распоряжении.
Горнодобывающий департамент Южной Африки сообщил, что направляет на место бригаду, состоящую из экспертов по геологии и горному делу, для сбора проб и проведения анализа. В ведомстве заявили, что в свое время будет выпущен официальный технический отчет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished