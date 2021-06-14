Эксклюзив

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

«Алмазная лихорадка» в провинции Квазулу-Натал в ЮАР

Сегодня
Новости
По сообщениям СМИ, в деревне КваХлати в южноафриканской провинции Квазулу-Натал вспыхнула «алмазная лихорадка».
Агентство Reuters сообщает, что более 1 000 искателей удачи стеклись в деревню в поисках драгоценных камней после того, как в этом районе были обнаружены неопознанные камни.
Люди со всей страны приехали туда, чтобы присоединиться к сельским жителям, которые заняты раскопками с прошлой субботы.
Говорят, что сначала первый камень в открытом поле выкопал пастух.
Некоторые стали писать в Твиттере, утверждая, что предполагаемые алмазы оказались кристаллами кварца.
«Это (предполагаемое извлечение алмазов) означает, что наша жизнь может измениться, ведь ни у кого нет надлежащей работы, а я сам живу на случайные заработки», - сказал один из копателей, Мендо Сабело (Mendo Sabelo).
«Когда я вернулся с ними домой, семья была вне себя от радости», - сообщил 27-летний отец двоих детей.
Это открытие изменило жизнь, причиной чего стала горстка крошечных камней в его распоряжении.
Горнодобывающий департамент Южной Африки сообщил, что направляет на место бригаду, состоящую из экспертов по геологии и горному делу, для сбора проб и проведения анализа. В ведомстве заявили, что в свое время будет выпущен официальный технический отчет.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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