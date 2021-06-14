«Алмазная лихорадка» в провинции Квазулу-Натал в ЮАР

Сегодня Новости

По сообщениям СМИ, в деревне КваХлати в южноафриканской провинции Квазулу-Натал вспыхнула «алмазная лихорадка».

Агентство Reuters сообщает, что более 1 000 искателей удачи стеклись в деревню в поисках драгоценных камней после того, как в этом районе были обнаружены неопознанные камни.

Люди со всей страны приехали туда, чтобы присоединиться к сельским жителям, которые заняты раскопками с прошлой субботы.

Говорят, что сначала первый камень в открытом поле выкопал пастух.

Некоторые стали писать в Твиттере, утверждая, что предполагаемые алмазы оказались кристаллами кварца.

«Это (предполагаемое извлечение алмазов) означает, что наша жизнь может измениться, ведь ни у кого нет надлежащей работы, а я сам живу на случайные заработки», - сказал один из копателей, Мендо Сабело (Mendo Sabelo).

«Когда я вернулся с ними домой, семья была вне себя от радости», - сообщил 27-летний отец двоих детей.

Это открытие изменило жизнь, причиной чего стала горстка крошечных камней в его распоряжении.

Горнодобывающий департамент Южной Африки сообщил, что направляет на место бригаду, состоящую из экспертов по геологии и горному делу, для сбора проб и проведения анализа. В ведомстве заявили, что в свое время будет выпущен официальный технический отчет.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





