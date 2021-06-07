Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
Вчера
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Продажи ювелирных изделий с бриллиантами демонстрируют рекордный рост
По данным NDC, недавний рост продаж ювелирных изделий с бриллиантами был в значительной степени поддержан покупателями-миллениалами, как мужчинами, так и женщинами. Продажи в указанной категории также выросли в 2020 году, поскольку потребители были склонны покупать предметы, которые несут ценность и смысл в период пандемии.
Эта тенденция сохраняется в полной силе по мере того, как пандемия проходит, и люди возвращаются к праздникам и удовольствиям жизни. После трудной работы в условиях изоляции потребители стремятся создать новые радостные моменты в семейной жизни и общения с друзьями. Природные бриллианты являются синонимом обозначения особых моментов жизни, отмечает NDC.
Рынок США в настоящее время переживает бум свадеб. Обручальное кольцо с натуральным бриллиантом часто является воротами для дополнительных покупок бриллиантов для самих себя или других, ведущими к свадьбе, утверждают в совете.
"Американские потребители проявляют ненасытный аппетит к ювелирным изделиям с бриллиантами. Потребительские покупки в этом году находятся на рекордном уровне, увеличившись примерно на 30% по сравнению с 2019 годом. Эти покупки также составляют гораздо более значительную долю потребительских расходов. Это свидетельство нашей укоренившейся потребности радоваться жизни", - прокомментировал Эдан Голан (Edahn Golan), эксперт Diamond Research & Data.
Алекс Шишло для Rough&Polished