Продажи ювелирных изделий с бриллиантами демонстрируют рекордный рост

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Продажи ювелирных изделий с бриллиантами, пережившие пандемию (март, апрель, май 2021 года), демонстрируют рекордный рост в Соединенных Штатах. Согласно отраслевому анализу, продажи ювелирных изделий с бриллиантами за этот период выросли на 30% по сравнению с 2019 годом и почти в 3 раза по сравнению с 2020 годом, сообщил Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC).

По данным NDC, недавний рост продаж ювелирных изделий с бриллиантами был в значительной степени поддержан покупателями-миллениалами, как мужчинами, так и женщинами. Продажи в указанной категории также выросли в 2020 году, поскольку потребители были склонны покупать предметы, которые несут ценность и смысл в период пандемии.

Эта тенденция сохраняется в полной силе по мере того, как пандемия проходит, и люди возвращаются к праздникам и удовольствиям жизни. После трудной работы в условиях изоляции потребители стремятся создать новые радостные моменты в семейной жизни и общения с друзьями. Природные бриллианты являются синонимом обозначения особых моментов жизни, отмечает NDC.

Рынок США в настоящее время переживает бум свадеб. Обручальное кольцо с натуральным бриллиантом часто является воротами для дополнительных покупок бриллиантов для самих себя или других, ведущими к свадьбе, утверждают в совете.

"Американские потребители проявляют ненасытный аппетит к ювелирным изделиям с бриллиантами. Потребительские покупки в этом году находятся на рекордном уровне, увеличившись примерно на 30% по сравнению с 2019 годом. Эти покупки также составляют гораздо более значительную долю потребительских расходов. Это свидетельство нашей укоренившейся потребности радоваться жизни", - прокомментировал Эдан Голан (Edahn Golan), эксперт Diamond Research & Data.



Алекс Шишло для Rough&Polished





