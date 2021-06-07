Результаты Signet Jewelers за 1-й квартал превзошли ожидания

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Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты продаж за 13 недель, закончившихся 1 мая 2021 года.

Общий объем продаж Signet Jewelers составил $1,7 млрд, увеличившись в годовом исчислении на отчетной основе на 98,2% и на 96,4% - на постоянной валютной основе.

Общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 106,5% в годовом исчислении. Объем электронной торговли составил $346,3 млн, что на 110,3% больше, чем в первом квартале предыдущего года. Рост офлайн-продаж достиг 105,7%.

«Наши сильные результаты за первый квартал демонстрируют импульс, который мы создаем, продолжая трансформацию Signet», - заявила Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet Jewelers.



Алекс Шишло для Rough&Polished



