Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
Вчера
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛРОСА передала Зимбабве вакцины против COVID-19
«Эта партия является ясным свидетельством желания российского правительства и компании АЛРОСА поддержать правительство Зимбабве и народ Зимбабве в борьбе с пандемией COVID-19, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА и руководитель операций компании в Африке Владимир Марченко. - Я верю, что благодаря этой совместной деятельности мы очень скоро выиграем эту битву».
Контролируемая государством газета The Herald сообщает, что были созданы условия для отправки оставшихся 25 000 доз вакцины.
Заместитель министра здравоохранения Джон Мангвиро (John Mangwiro) сказал, что вакцины прошли испытания и работают в России.
«Это работает в других странах. Эти 25 000 доз ... являются первыми из 50 000 доз той же самой вакцины, - сказал он. - Это означает, что этим смогут воспользоваться 25 000 человек, поскольку это двухкомпонентная прививка».
АЛРОСА владеет 70% акций компании ALROSA Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished