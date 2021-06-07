АЛРОСА передала Зимбабве вакцины против COVID-19

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Алмазодобывающий гигант АЛРОСА передал правительству Зимбабве 25 000 доз вакцины Sputnik V российского производства.

«Эта партия является ясным свидетельством желания российского правительства и компании АЛРОСА поддержать правительство Зимбабве и народ Зимбабве в борьбе с пандемией COVID-19, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА и руководитель операций компании в Африке Владимир Марченко. - Я верю, что благодаря этой совместной деятельности мы очень скоро выиграем эту битву».

Контролируемая государством газета The Herald сообщает, что были созданы условия для отправки оставшихся 25 000 доз вакцины.

Заместитель министра здравоохранения Джон Мангвиро (John Mangwiro) сказал, что вакцины прошли испытания и работают в России.

«Это работает в других странах. Эти 25 000 доз ... являются первыми из 50 000 доз той же самой вакцины, - сказал он. - Это означает, что этим смогут воспользоваться 25 000 человек, поскольку это двухкомпонентная прививка».

АЛРОСА владеет 70% акций компании ALROSA Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





