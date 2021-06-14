Танзания запускает новый завод по переработке золота

Сегодня Новости

Танзания ввела в эксплуатацию новый аффинажный завод в городе Мванза, в то время как центральный банк страны обдумывает планы по закупке этого драгоценного металла.

Агентство Bloomberg процитировало президента Танзании Самию Сулуху Хасан (Samia Suluhu Hassan), заявившую в телевизионном выступлении, что завод по переработке драгоценных металлов в Мванзе будет иметь мощность по производству 480 кг золота в день, а через несколько месяцев эта цифра увеличится вдвое.

Государственная горнодобывающая корпорация владеет в данном проекте долей в 25%, остальная часть принадлежит дубайской компании Rozella General Trading и сингапурской ACME Consultant Engineers.

Создание аффинажного предприятия является частью плана правительства по увеличению добавленной стоимости на местном уровне за счет собственных ресурсов.

Танзания - третий по величине производитель золота в Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





