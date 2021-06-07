Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
Вчера
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Mountain Province Diamonds объявила результаты продаж
Данный результат представляет собой увеличение на 3% в долларовом эквиваленте США по сравнению с 603 000 каратов алмазов, проданных за 54,2 млн канадских долларов ($42,7 млн) в 1/21 квартале по цене $71 доллар за карат.
Совокупность проданных алмазов варьировалась в зависимости от квартала, и на основе прямого сравнения рыночные цены во втором квартале были примерно на 18% выше, чем в первом квартале.
Спрос на рынке необработанных алмазов является устойчивым, что поддерживается ростом цен на бриллианты и оживленными розничными продажами ювелирных изделий в США и Китае. В ходе последней распродажи, состоявшейся в последние две недели в Антверпене, компания регистрировала высокий спрос и возросший интерес клиентов ко всем категориям необработанных алмазов.
«Это отличный результат для компании. Производители сообщают о высоком спросе и более высоких ценах при продаже алмазов, что мы также видели в нашем последнем предложении. Это дополнительно подтверждается результатами продаж компании Dunebridge. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на то, что по мере того, как мировая экономика продолжает восстанавливаться, текущая положительная динамика цен и спроса в алмазной промышленности сохранится и приведет к повышению маржи для компании», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished