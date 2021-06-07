Mountain Province Diamonds объявила результаты продаж

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. сообщила о продаже во втором квартале 718 549 каратов алмазов на общую сумму 64,5 млн канадских долларов ($52,6 млн) при средней стоимости 90 канадских долларов за карат ($73 доллара за карат).

Данный результат представляет собой увеличение на 3% в долларовом эквиваленте США по сравнению с 603 000 каратов алмазов, проданных за 54,2 млн канадских долларов ($42,7 млн) в 1/21 квартале по цене $71 доллар за карат.

Совокупность проданных алмазов варьировалась в зависимости от квартала, и на основе прямого сравнения рыночные цены во втором квартале были примерно на 18% выше, чем в первом квартале.

Спрос на рынке необработанных алмазов является устойчивым, что поддерживается ростом цен на бриллианты и оживленными розничными продажами ювелирных изделий в США и Китае. В ходе последней распродажи, состоявшейся в последние две недели в Антверпене, компания регистрировала высокий спрос и возросший интерес клиентов ко всем категориям необработанных алмазов.

«Это отличный результат для компании. Производители сообщают о высоком спросе и более высоких ценах при продаже алмазов, что мы также видели в нашем последнем предложении. Это дополнительно подтверждается результатами продаж компании Dunebridge. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на то, что по мере того, как мировая экономика продолжает восстанавливаться, текущая положительная динамика цен и спроса в алмазной промышленности сохранится и приведет к повышению маржи для компании», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province.



Алекс Шишло для Rough&Polished



