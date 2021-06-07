Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
Вчера
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Камбоджа скоро пополнит список производителей золота
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен 10 июня объявил, что после 14 лет разведки и исследований австралийской горнодобывающей компанией Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd компания первой начнет промышленное производство золота на проекте Оквау.
Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd сможет производить полуфабрикаты из золотых сплавов, содержащих 90% золота, в соответствии с признанными международными стандартами. Определен первоначальный срок эксплуатации рудника, который составляет восемь лет, при этом ежегодно будет добываться в среднем три тонны золота.
Камбоджа ожидает, что проект будет приносить 185 млн долларов в год денежных поступлений до налогообложения, из которых 40 млн долларов в виде роялти и налогов будут перечисляться в национальный бюджет. Базирующаяся в Перте Emerald Resources NL, являющаяся материнской компанией Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd, 8 июня заявила, что приступила к дроблению руды, доставила первую ее партию на комбинат и осуществила пробный запуск в эксплуатацию обогатительной фабрики на полностью принадлежащем ей проекте Оквау объемом 1,14 млн унций золота в преддверии первой выплавки металла в этом месяце.
Управляющий директор Emerald Resources NL Морган Харт (Morgan Hart) в связи с этим сказал: «Первая подача руды и пробный запуск в эксплуатацию проекта Оквау являются важной вехой для компании и представляют собой исключительные усилия нашей опытной группы строительства и развития в сотрудничестве с нашими качественными подрядчиками и глобальными поставщиками».
Премьер-министр Хун Сен заявил, что с началом первого международного мелкомасштабного промышленного горнодобывающего бизнеса в Камбодже проект Оквау будет служить образцом для других потенциальных горнодобывающих предприятий и мотивировать их соблюдать принципы устойчивого развития минеральных ресурсов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished