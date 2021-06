Камбоджа скоро пополнит список производителей золота

Камбоджа вскоре присоединится к списку стран-производителей золота после того, как правительство объявило о начале с 21 июня коммерческих операций по добыче золота в районе Оквау (Okvau) в округе Кео Сейма (Keo Seima) на юго-западе провинции Мондулкири (Mondulkiri).

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен 10 июня объявил, что после 14 лет разведки и исследований австралийской горнодобывающей компанией Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd компания первой начнет промышленное производство золота на проекте Оквау.

Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd сможет производить полуфабрикаты из золотых сплавов, содержащих 90% золота, в соответствии с признанными международными стандартами. Определен первоначальный срок эксплуатации рудника, который составляет восемь лет, при этом ежегодно будет добываться в среднем три тонны золота.

Камбоджа ожидает, что проект будет приносить 185 млн долларов в год денежных поступлений до налогообложения, из которых 40 млн долларов в виде роялти и налогов будут перечисляться в национальный бюджет. Базирующаяся в Перте Emerald Resources NL, являющаяся материнской компанией Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd, 8 июня заявила, что приступила к дроблению руды, доставила первую ее партию на комбинат и осуществила пробный запуск в эксплуатацию обогатительной фабрики на полностью принадлежащем ей проекте Оквау объемом 1,14 млн унций золота в преддверии первой выплавки металла в этом месяце.

Управляющий директор Emerald Resources NL Морган Харт (Morgan Hart) в связи с этим сказал: «Первая подача руды и пробный запуск в эксплуатацию проекта Оквау являются важной вехой для компании и представляют собой исключительные усилия нашей опытной группы строительства и развития в сотрудничестве с нашими качественными подрядчиками и глобальными поставщиками».

Премьер-министр Хун Сен заявил, что с началом первого международного мелкомасштабного промышленного горнодобывающего бизнеса в Камбодже проект Оквау будет служить образцом для других потенциальных горнодобывающих предприятий и мотивировать их соблюдать принципы устойчивого развития минеральных ресурсов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished