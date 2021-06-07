Открыта регистрация на онлайн-трансляцию ювелирного конгресса J-1 Kazakhstan

Сегодня Новости

Международная ювелирная выставка-конгресс J-1 Kazakhstan пройдет 30 июня-2 июля в Нур-Султане.

Как сообщили организаторы, увидеть выступления спикеров смогут все желающие благодаря прямому эфиру, организованному совместно с онлайн-университетом Skillbox.

Онлайн-формат позволит присоединиться к мероприятию из любой точки мира.

В программе события – обсуждение ключевых вопросов индустрии, международный обмен опытом и выдвижение перспективных инициатив. Деловое мероприятие пройдет в рамках конференции «Astana Finance Days» при поддержке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), Лиги ювелиров Казахстана и участии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

30 июня основной темой выступлений станет продвижение ювелирных компаний. Эксперты индустрии расскажут, почему нужно следить за трендами отрасли, как «подсадить» аудиторию на бренд и как использовать digital-инструменты для эффективного позиционирования.

1 июля состоится торжественная церемония открытия, которая будет посвящена знаковым событиям евразийской ювелирной отрасли - запуску с мая этого года общего ювелирного рынка ЕАЭС и анонсированию учреждения Евразийского ювелирного экспортного бюро на базе Международного финансового центра «Астана».

Продолжит конгресс панельная дискуссия «От евразийского ювелирного рынка к мировому. Глобальные тенденции развития ювелирной отрасли и экспортный потенциал ЕАЭС». Участники рассмотрят такие важнейшие аспекты работы индустрии, как перспективы развития общего евразийского ювелирного рынка, системы маркировки и прослеживаемости ювелирных изделий, расширение внутрисоюзных рынков сбыта драгоценных металлов в ЕАЭС и многие другие.

2 июля основная часть программы будет посвящена образованию: будут рассмотрены технологии обучения дизайну, перспективы онлайн-форматов, особенности огранки драгоценных камней и реставрации изделий. Кроме того, в этот день спикеры поделятся опытом в выстраивании взаимоотношений со СМИ, практическими кейсами продвижения брендов, в том числе, в люксовом сегменте.



Алекс Шишло для Rough&Polished



