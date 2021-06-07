Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
Сегодня
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Открыта регистрация на онлайн-трансляцию ювелирного конгресса J-1 Kazakhstan
Как сообщили организаторы, увидеть выступления спикеров смогут все желающие благодаря прямому эфиру, организованному совместно с онлайн-университетом Skillbox.
Онлайн-формат позволит присоединиться к мероприятию из любой точки мира.
В программе события – обсуждение ключевых вопросов индустрии, международный обмен опытом и выдвижение перспективных инициатив. Деловое мероприятие пройдет в рамках конференции «Astana Finance Days» при поддержке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), Лиги ювелиров Казахстана и участии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
30 июня основной темой выступлений станет продвижение ювелирных компаний. Эксперты индустрии расскажут, почему нужно следить за трендами отрасли, как «подсадить» аудиторию на бренд и как использовать digital-инструменты для эффективного позиционирования.
1 июля состоится торжественная церемония открытия, которая будет посвящена знаковым событиям евразийской ювелирной отрасли - запуску с мая этого года общего ювелирного рынка ЕАЭС и анонсированию учреждения Евразийского ювелирного экспортного бюро на базе Международного финансового центра «Астана».
Продолжит конгресс панельная дискуссия «От евразийского ювелирного рынка к мировому. Глобальные тенденции развития ювелирной отрасли и экспортный потенциал ЕАЭС». Участники рассмотрят такие важнейшие аспекты работы индустрии, как перспективы развития общего евразийского ювелирного рынка, системы маркировки и прослеживаемости ювелирных изделий, расширение внутрисоюзных рынков сбыта драгоценных металлов в ЕАЭС и многие другие.
2 июля основная часть программы будет посвящена образованию: будут рассмотрены технологии обучения дизайну, перспективы онлайн-форматов, особенности огранки драгоценных камней и реставрации изделий. Кроме того, в этот день спикеры поделятся опытом в выстраивании взаимоотношений со СМИ, практическими кейсами продвижения брендов, в том числе, в люксовом сегменте.
Алекс Шишло для Rough&Polished