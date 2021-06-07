Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
Сегодня
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Riozim требует более 2 млн долларов компенсации за украденную хромовую руду
В ноябре прошлого года RioZim была объявлена держателем спорных горных отводов на добычу хрома в районе Дарвендейл (Darwendale) вдоль большого минерального пояса страны - Великой Дайки.
До выхода постановления Верховного суда по этому делу Falcon Resources и ее соответчик компания Rusununguko/Nkululeko осуществили добычу хрома на оспариваемых участках.
Теперь RioZim требует выплатить ей около 2,1 млн долларов, что является чистой стоимостью обработанного хрома, предположительно украденного двумя другими компаниями.
RioZim также требует около 210 000 долларов на реабилитацию участка добычи, незаконно разработанного компаниями Falcon Resources и Rusununguko/Nkululeko.
RioZim заявила, что потеряла 707 тонн содержавшегося в руде хрома, рыночная стоимость которого
составляла 2 965 долларов за тонну.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished