Riozim требует более 2 млн долларов компенсации за украденную хромовую руду

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Многопрофильная горнодобывающая компания RioZim обратилась в суд с просьбой взыскать с компании Falcon Resources более 2 млн долларов США за хромовую руду, которая якобы была украдена во время спора с данной компанией.

В ноябре прошлого года RioZim была объявлена держателем спорных горных отводов на добычу хрома в районе Дарвендейл (Darwendale) вдоль большого минерального пояса страны - Великой Дайки.

До выхода постановления Верховного суда по этому делу Falcon Resources и ее соответчик компания Rusununguko/Nkululeko осуществили добычу хрома на оспариваемых участках.

Теперь RioZim требует выплатить ей около 2,1 млн долларов, что является чистой стоимостью обработанного хрома, предположительно украденного двумя другими компаниями.

RioZim также требует около 210 000 долларов на реабилитацию участка добычи, незаконно разработанного компаниями Falcon Resources и Rusununguko/Nkululeko.

RioZim заявила, что потеряла 707 тонн содержавшегося в руде хрома, рыночная стоимость которого

составляла 2 965 долларов за тонну.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





