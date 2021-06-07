АЛРОСА представила результаты продаж за май 2021 года

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
АЛРОСА представила результаты продаж за май 2021 года
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в мае составил $365 млн, в том числе алмазного сырья – $346 млн, бриллиантов − $19 млн.
Всего за пять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,926 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,855 млрд, бриллиантов – $71 млн.
«Продажи в мае свидетельствуют о высоком спросе на алмазное сырье со стороны гранильного сектора в Индии. Несмотря на эпидемиологическую обстановку апреля и начала мая, которая с тех пор демонстрирует устойчивое улучшение, огранщики полностью адаптировались к ситуации и стабильно обрабатывают все доступные им объёмы. Со стороны конечного потребления на всех ключевых рынках сохраняется высокий спрос на ювелирную продукцию. В США он за первые четыре месяца текущего года превысил допандемийные уровни 2019 года на 30%, в Китае – на 10%», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Алекс Шишло для Rough&Polished