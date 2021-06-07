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10 мая 2021
Открытие Botswana Diamonds на проекте Торни Ривер продвигается к оценке ресурсов
В сообщении компании говорится, что после недавнего открытия второго выхода кимберлита на Торни Ривер независимые специалисты объединили все геофизические данные и данные бурения, чтобы смоделировать потенциальный объем кимберлита в двух его соседних выходах и соединяющем их кимберлите.
Согласно Botswana Diamonds, в обновленной модели объем двух кимберлитовых тел суммарно оценивается в диапазоне от 300 000 до 600 000 тонн, что составляет примерно трехкратное увеличение по сравнению с объемом модели первого кимберлитового тела.
Botswana Diamonds заявила, что планировала провести бурение с целью выявления возможной минерализации между двумя выходами кимберлита с тем, чтобы проверить свою уверенность в том, что эти два тела, возможно, соединены.
«Пересмотренная модель, которая потенциально может утроить оценку содержания кимберлита, очень позитивна, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). – Простирание данного выхода рудного тела на восток в сторону кимберлитового тела, обнаруженного в ходе более раннего бурения, открывает заманчивую перспективу соединения этих двух месторождений в одно рудное тело».
«Мы планируем пробурить участок между двумя выходами кимберлита в августе. Это важные шаги к потенциальному открытию коммерческого алмазного рудного тела», - добавил он.
Основываясь на исторических данных о содержании алмазов в дайках на проектах Торни Ривер и Марсфонтейн (Marsfontain), Botswana Diamonds ожидает, что в данном случае оно составит 60 каратов алмазов на сто тонн руды.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished