Обзор WGC: центральные банки продолжают относиться к золоту позитивно

Сегодня Новости

Центральные банки по-прежнему позитивно относятся к золоту, и около 21 процента центральных банков по всему миру намерены увеличить свои золотые резервы в течение следующих 12 месяцев, согласно исследованию, проведенному Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC).

В исследовании «Золотые резервы центральных банков в 2021 году» (2021 Central Bank Gold Reserves) также отмечается, что центральные банки все больше оценивают эффективность золота в периоды кризиса, поскольку это обстоятельство теперь является главным аргументом в пользу хранения золота.

Согласно сообщению WGC, эти результаты получены на фоне продолжающейся неопределенности, связанной с пандемией COVID-19, ситуацией, которая значительно усложнила управление резервами центральных банков. WGC отметил, что проведенное в этом году исследование указывает на сохраняющийся интерес центральных банков к золоту. Данный интерес может стимулировать растущее признание финансовых характеристик золота, особенно в периоды кризиса.

В сообщении WGC также отмечается, что сохраняющаяся обеспокоенность по поводу волатильности мирового рынка и пути восстановления экономики после пандемии продолжает влиять на взгляды центральных банков на золото. Эти же факторы могут вносить негативные ноты в мнения опрошенных в ходе исследования респондентов об общем направлении золотых резервов центральных банков, несмотря на то что они испытывают бо́льшую уверенность в своих планах, касающихся золота.

В сообщении WGC говорится, что центральным банкам необходимо будет сбалансировать финансовую и геополитическую неопределенность с потенциально сильным ускорением глобального роста. «Мы полагаем, что центральные банки останутся чистыми покупателями золота, хотя общие объемы закупок могут быть не такими большими, как в предыдущее десятилетие», - отмечает WGC.

Согласно WGC, около 84 процентов респондентов сообщили, что неопределенность относительно восстановления экономики после коронавируса имеет отношение к их решениям по управлению резервами, как и отрицательные ставки, которые продолжают влиять на их инвестиционные решения. Продолжение экспансивной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики в сочетании с перспективой роста инфляции, вероятно, будет в центре внимания руководителей центральных банков в будущем. Убеждение респондентов в отношении золота в опросе этого года свидетельствует о том, что центральные банки имеют более четкое представление о своих планах на предстоящий год и поддерживают продолжение закупок золота в официальном секторе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





