Эксклюзив
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
Сегодня
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
Обзор WGC: центральные банки продолжают относиться к золоту позитивно
В исследовании «Золотые резервы центральных банков в 2021 году» (2021 Central Bank Gold Reserves) также отмечается, что центральные банки все больше оценивают эффективность золота в периоды кризиса, поскольку это обстоятельство теперь является главным аргументом в пользу хранения золота.
Согласно сообщению WGC, эти результаты получены на фоне продолжающейся неопределенности, связанной с пандемией COVID-19, ситуацией, которая значительно усложнила управление резервами центральных банков. WGC отметил, что проведенное в этом году исследование указывает на сохраняющийся интерес центральных банков к золоту. Данный интерес может стимулировать растущее признание финансовых характеристик золота, особенно в периоды кризиса.
В сообщении WGC также отмечается, что сохраняющаяся обеспокоенность по поводу волатильности мирового рынка и пути восстановления экономики после пандемии продолжает влиять на взгляды центральных банков на золото. Эти же факторы могут вносить негативные ноты в мнения опрошенных в ходе исследования респондентов об общем направлении золотых резервов центральных банков, несмотря на то что они испытывают бо́льшую уверенность в своих планах, касающихся золота.
В сообщении WGC говорится, что центральным банкам необходимо будет сбалансировать финансовую и геополитическую неопределенность с потенциально сильным ускорением глобального роста. «Мы полагаем, что центральные банки останутся чистыми покупателями золота, хотя общие объемы закупок могут быть не такими большими, как в предыдущее десятилетие», - отмечает WGC.
Согласно WGC, около 84 процентов респондентов сообщили, что неопределенность относительно восстановления экономики после коронавируса имеет отношение к их решениям по управлению резервами, как и отрицательные ставки, которые продолжают влиять на их инвестиционные решения. Продолжение экспансивной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики в сочетании с перспективой роста инфляции, вероятно, будет в центре внимания руководителей центральных банков в будущем. Убеждение респондентов в отношении золота в опросе этого года свидетельствует о том, что центральные банки имеют более четкое представление о своих планах на предстоящий год и поддерживают продолжение закупок золота в официальном секторе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished