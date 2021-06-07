Эфиопия выручила более 500 млн долларов от продажи золота

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По данным государственной радиовещательной компании, за первые 10 месяцев текущего 2020/21 финансового года Эфиопия получила 505 млн долларов от золотодобывающего сектора.

Ethiopia Broadcasting Corporation (Эфиопская широковещательная корпорация) сообщает со ссылкой на данные министерства горнодобывающей и нефтяной промышленности Эфиопии о том, что за рассматриваемый период эта восточноафриканская страна экспортировала 6 785 кг золота.

Эфиопия создала центры торговли золотом по всей стране, чтобы увеличить доход от горнодобывающего сектора и сократить контрабанду.

Страна начала кампанию по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых, которая была названа одной из причин, по которой в предыдущие годы в стране были зафиксированы низкие доходы от золота.

Эфиопия также подталкивала старателей к официальному оформлению своей деятельности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





