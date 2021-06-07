Намибия блокирует предложение Namdia назначить эксперта по оценке алмазов

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Министерство горнодобывающей промышленности Намибии заблокировало предложение исполнительного директора государственной компании Namib Desert Diamonds (Namdia) Кеннеди Хамутеньи (Kennedy Hamutenya) назначить своего менеджера по продажам вместо компании C-Sixty Investment в качестве оценщика алмазов Namdia.

Контракт C-Sixty Investments по оценке алмазов Namdia заканчивается в сентябре этого года.

«Мы знаем, что соглашение C-Sixty Investments с министерством подходит к концу в сентябре 2021 года, - приводит слова Хамутеньи газета The Namibian из письма исполнительному директору шахт и энергетики Симеону Негумбо (Simeon Negumbo). - Мы также осознаем тот факт, что министерство горнодобывающей промышленности и энергетики не намерено продлевать этот контракт, когда он истечет, и уведомило об этом компанию C-Sixty Investments».

Хамутенья также предложил, чтобы уполномоченным оценщиком был менеджер по работе с ключевыми клиентами Namdia Андрис Эйсеб (Andries Eiseb).

Однако Негумбо заявил газете, что министерство отклонило предложение компании Namdia.

«Мы получили запрос Namdia и ответили на него. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики не удовлетворило ее просьбу», - сказал он.

Предложение Хамутеньи назначить Эйсеба у многих вызвало недоумение, поскольку оно рассматривалось как часть силовой игры в алмазном секторе.

Утверждалось также, что у Эйсеба в прошлом были связи с базирующимся в Дубае алмазным дилером Нилом Хэддоком (Neil Haddock), бывшим дилером De Beers.

Говорят, что с 2016 года Хэддок часто летает между Дубаем и Виндхуком, чтобы облегчить продажу алмазов Namdia.

В прошлом году его сменил Эйсеб, и критики считали, что в Namdia все было бы как обычно, если бы менеджеру по работе с ключевыми клиентами было разрешено оценивать алмазы.

Namdia ранее обвинялась в продаже алмазов за границу по дешевым ценам, и Хамутенья отверг это обвинение.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





