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10 мая 2021

Намибия блокирует предложение Namdia назначить эксперта по оценке алмазов

Сегодня
Новости
Министерство горнодобывающей промышленности Намибии заблокировало предложение исполнительного директора государственной компании Namib Desert Diamonds (Namdia) Кеннеди Хамутеньи (Kennedy Hamutenya) назначить своего менеджера по продажам вместо компании C-Sixty Investment в качестве оценщика алмазов Namdia.
Контракт C-Sixty Investments по оценке алмазов Namdia заканчивается в сентябре этого года.
«Мы знаем, что соглашение C-Sixty Investments с министерством подходит к концу в сентябре 2021 года, - приводит слова Хамутеньи газета The Namibian из письма исполнительному директору шахт и энергетики Симеону Негумбо (Simeon Negumbo). - Мы также осознаем тот факт, что министерство горнодобывающей промышленности и энергетики не намерено продлевать этот контракт, когда он истечет, и уведомило об этом компанию C-Sixty Investments».
Хамутенья также предложил, чтобы уполномоченным оценщиком был менеджер по работе с ключевыми клиентами Namdia Андрис Эйсеб (Andries Eiseb).
Однако Негумбо заявил газете, что министерство отклонило предложение компании Namdia.
«Мы получили запрос Namdia и ответили на него. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики не удовлетворило ее просьбу», - сказал он.
Предложение Хамутеньи назначить Эйсеба у многих вызвало недоумение, поскольку оно рассматривалось как часть силовой игры в алмазном секторе.
Утверждалось также, что у Эйсеба в прошлом были связи с базирующимся в Дубае алмазным дилером Нилом Хэддоком (Neil Haddock), бывшим дилером De Beers.
Говорят, что с 2016 года Хэддок часто летает между Дубаем и Виндхуком, чтобы облегчить продажу алмазов Namdia.
В прошлом году его сменил Эйсеб, и критики считали, что в Namdia все было бы как обычно, если бы менеджеру по работе с ключевыми клиентами было разрешено оценивать алмазы.
Namdia ранее обвинялась в продаже алмазов за границу по дешевым ценам, и Хамутенья отверг это обвинение.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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