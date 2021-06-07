Намибия блокирует предложение Namdia назначить эксперта по оценке алмазов

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Намибия блокирует предложение Namdia назначить эксперта по оценке алмазов
Контракт C-Sixty Investments по оценке алмазов Namdia заканчивается в сентябре этого года.
«Мы знаем, что соглашение C-Sixty Investments с министерством подходит к концу в сентябре 2021 года, - приводит слова Хамутеньи газета The Namibian из письма исполнительному директору шахт и энергетики Симеону Негумбо (Simeon Negumbo). - Мы также осознаем тот факт, что министерство горнодобывающей промышленности и энергетики не намерено продлевать этот контракт, когда он истечет, и уведомило об этом компанию C-Sixty Investments».
Хамутенья также предложил, чтобы уполномоченным оценщиком был менеджер по работе с ключевыми клиентами Namdia Андрис Эйсеб (Andries Eiseb).
Однако Негумбо заявил газете, что министерство отклонило предложение компании Namdia.
«Мы получили запрос Namdia и ответили на него. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики не удовлетворило ее просьбу», - сказал он.
Предложение Хамутеньи назначить Эйсеба у многих вызвало недоумение, поскольку оно рассматривалось как часть силовой игры в алмазном секторе.
Утверждалось также, что у Эйсеба в прошлом были связи с базирующимся в Дубае алмазным дилером Нилом Хэддоком (Neil Haddock), бывшим дилером De Beers.
Говорят, что с 2016 года Хэддок часто летает между Дубаем и Виндхуком, чтобы облегчить продажу алмазов Namdia.
В прошлом году его сменил Эйсеб, и критики считали, что в Namdia все было бы как обычно, если бы менеджеру по работе с ключевыми клиентами было разрешено оценивать алмазы.
Namdia ранее обвинялась в продаже алмазов за границу по дешевым ценам, и Хамутенья отверг это обвинение.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished