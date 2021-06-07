Gem Diamonds приобрела 20 000 доз вакцины против COVID-19 для Лесото

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Letšeng Diamonds, дочерняя компания Gem Diamonds, подарила правительству Лесото 20 000 доз вакцины Johnson & Johnson COVID-19.

«Я хотел бы поблагодарить Letšeng Diamonds от имени народа басуто за внесенный компанией щедрый финансовый вклад, который будет использован для покупки 20 000 доз вакцины Johnson & Johnson COVID-19», - сказал премьер-министр Лесото Моэкетси Майоро (Moeketsi Majoro).

Letšeng Diamonds заявила, что это пожертвование было частью ее неизменной приверженности борьбе с пандемией COVID-19 и профилактике инфекции.

Алмазодобывающая компания также пожертвовала модульный блок для использования в качестве лаборатории для тестирования и 17 кислородных концентраторов 10 больницам и клиникам в этой небольшой южноафриканской стране.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





