Gem Diamonds приобрела 20 000 доз вакцины против COVID-19 для Лесото

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Gem Diamonds приобрела 20 000 доз вакцины против COVID-19 для Лесото
«Я хотел бы поблагодарить Letšeng Diamonds от имени народа басуто за внесенный компанией щедрый финансовый вклад, который будет использован для покупки 20 000 доз вакцины Johnson & Johnson COVID-19», - сказал премьер-министр Лесото Моэкетси Майоро (Moeketsi Majoro).
Letšeng Diamonds заявила, что это пожертвование было частью ее неизменной приверженности борьбе с пандемией COVID-19 и профилактике инфекции.
Алмазодобывающая компания также пожертвовала модульный блок для использования в качестве лаборатории для тестирования и 17 кислородных концентраторов 10 больницам и клиникам в этой небольшой южноафриканской стране.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished