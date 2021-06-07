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Lucara Diamond добыла алмаз массой 470 каратов в Ботсване
Фото: Lucara Diamond
Lucara Diamond извлекла высококачественный светло-коричневый алмаз формы «cleavage» массой 470 каратов на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.
Алмаз размером 49x42x26 мм был извлечен в результате прямого измельчения руды, добытой на участке EM/PK (S) южного крыла месторождения.
Lucara Diamond сообщила, что алмаз массой 470 каратов был извлечен на установке, использующей рентгено-абсорбционный метод XRT обнаружения алмазов, и стал третьим алмазом массой свыше 300 каратов, извлеченным на сегодняшний день в 2021 году.
С начала года рудник Карове произвел 10 алмазов весом более 100 каратов, в том числе 6 алмазов весом более 200 каратов, включая лучшие белые алмазы массой 341 и 378 каратов, добытые в январе 2021 года.
«В 2021 году будут использоваться преимущества плана разработки месторождения с упором на его южное крыло, что подкрепляет нашу уверенность в постоянно улучшающихся ресурсах Карове по мере того, как мы будем добывать алмазы на большей глубине открытым способом до 2026 года, а затем перейдем к подземной добыче как минимум до 2040 года», - сказала исполнительный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas).
«Оба основных типа горной породы южного крыла продолжают давать крупные алмазы с высокой стоимостью, в том числе 6 алмазов весом более 200 каратов только за первые пять месяцев этого года. Наши операции остаются безопасными, стабильными и надежными, поддерживая все протоколы COVID-19», - отметила она.
Компания заявила, что в ходе майского производственного цикла, в котором преобладала руда с участка EM/PK (S), были добыты алмазы весом более 10,8 карата, составившие по весу 12,7% процента от общего объема добычи, что превышает ожидания по ресурсам.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished