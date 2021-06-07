Прибыль Chow Tai Fook в 2021 финансовом году выросла на 107%

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Прибыль Chow Tai Fook в 2021 финансовом году выросла на 107%
Данный положительный сдвиг объясняется прочными фундаментальными показателями рынка в Китае в сочетании с устойчивыми онлайн-продажами и эффективными стратегиями расширения розничной торговли в течение года, закончившегося 31 марта 2021 года. Группа также связывает свои положительные результаты с восстановлением китайского рынка в сложной деловой среде.
Розничная сеть Chow Tai Fook расширилась до 4 591 торговой точки по состоянию на 31 марта 2021 года с чистым добавлением 741 торговой точки. В отчетном году группа открыла 746 торговых точек, 669 из которых были магазинами Chow Tai Fook Jewellery. Рост в сфере электронной коммерции и розничной торговли, связанной с моделью поведения потребителей O2O (online to offline - от онлайн к офлайну), когда Интернет побуждает их совершать покупки в физических магазинах, составил в отчетном году 91,8%.
Генри Ченг (Henry Cheng), председатель Chow Tai Fook Jewellery Group, сказал по этому поводу: «Волатильность рынка в прошлом году предоставила новаторам возможности для сохранения конкурентных преимуществ. Стремясь к долгосрочному и стабильному развитию бизнеса, группа активизировала усилия по цифровой трансформации в сфере интеллектуальной розничной торговли и расширила свою розничную сеть через онлайн и офлайн каналы».
Компания также заявила, что с оптимизмом смотрит на среднесрочный и долгосрочный рост рынка материкового Китая и поэтому в будущем сосредоточится на развитии бизнеса в Китае. Chow Tai Fook Jewellery Group продолжит свою стратегию расширения розничной торговли и будет развивать свою стратегию интеллектуальной розничной торговли, сосредоточив внимание на интеграции каналов O2O, чтобы воспользоваться преимуществами цифровой трансформации.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished