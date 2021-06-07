Прибыль Chow Tai Fook в 2021 финансовом году выросла на 107%

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Годовые результаты группы компаний Chow Tai Fook Jewellery Group за 2021 финансовый год показали, что прибыль компании выросла на 107,7%, до 775,83 млн долларов. Это стало значительным улучшением по сравнению с убытком в 36,6% в 2020 финансовом году.

Данный положительный сдвиг объясняется прочными фундаментальными показателями рынка в Китае в сочетании с устойчивыми онлайн-продажами и эффективными стратегиями расширения розничной торговли в течение года, закончившегося 31 марта 2021 года. Группа также связывает свои положительные результаты с восстановлением китайского рынка в сложной деловой среде.

Розничная сеть Chow Tai Fook расширилась до 4 591 торговой точки по состоянию на 31 марта 2021 года с чистым добавлением 741 торговой точки. В отчетном году группа открыла 746 торговых точек, 669 из которых были магазинами Chow Tai Fook Jewellery. Рост в сфере электронной коммерции и розничной торговли, связанной с моделью поведения потребителей O2O (online to offline - от онлайн к офлайну), когда Интернет побуждает их совершать покупки в физических магазинах, составил в отчетном году 91,8%.

Генри Ченг (Henry Cheng), председатель Chow Tai Fook Jewellery Group, сказал по этому поводу: «Волатильность рынка в прошлом году предоставила новаторам возможности для сохранения конкурентных преимуществ. Стремясь к долгосрочному и стабильному развитию бизнеса, группа активизировала усилия по цифровой трансформации в сфере интеллектуальной розничной торговли и расширила свою розничную сеть через онлайн и офлайн каналы».

Компания также заявила, что с оптимизмом смотрит на среднесрочный и долгосрочный рост рынка материкового Китая и поэтому в будущем сосредоточится на развитии бизнеса в Китае. Chow Tai Fook Jewellery Group продолжит свою стратегию расширения розничной торговли и будет развивать свою стратегию интеллектуальной розничной торговли, сосредоточив внимание на интеграции каналов O2O, чтобы воспользоваться преимуществами цифровой трансформации.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





