Ритейлер из ОАЭ Jawhara Jewellery стал партнером Forevermark

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Отмеченный наградами бренд розничной торговли ювелирными изделиями Jawhara Jewellery объявил о том, что он был назначен авторизованным ювелирным предприятием Forevermark на Ближнем Востоке, согласно сообщению Khaleej Times.

В рамках недавно подписанного партнерства классические коллекции Forevermark будут демонстрироваться в 10 ключевых магазинах Jawhara Jewellery в ОАЭ, в том числе в престижных местах, таких как торгово-развлекательные центры «Дубай» (Dubai Mall) и «Эмираты» (Mall of the Emirates). К концу июня сеть «Jawhara - Forevermark» также откроет 17 новых магазинов, то есть в общей сложности работать будут 27 магазинов.

Общее стремление двух брендов создавать украшения с безупречным мастерством и исключительным качеством образует идеальное партнерство, и они надеются предоставить покупателям в ОАЭ доступ к одним из самых красивых и редких природных бриллиантов в мире, происходящих из надежных источников.

В новых магазинах также будут представлены изысканные ювелирные изделия бренда, в том числе коллекции «Дань Forevermark» (Forevermark Tribute), «Кумир Forevermark» (Forevermark Icon) и «Основа основ Forevermark» (Forevermark Cornerstones).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



