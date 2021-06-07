Ритейлер из ОАЭ Jawhara Jewellery стал партнером Forevermark

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Ритейлер из ОАЭ Jawhara Jewellery стал партнером Forevermark
В рамках недавно подписанного партнерства классические коллекции Forevermark будут демонстрироваться в 10 ключевых магазинах Jawhara Jewellery в ОАЭ, в том числе в престижных местах, таких как торгово-развлекательные центры «Дубай» (Dubai Mall) и «Эмираты» (Mall of the Emirates). К концу июня сеть «Jawhara - Forevermark» также откроет 17 новых магазинов, то есть в общей сложности работать будут 27 магазинов.
Общее стремление двух брендов создавать украшения с безупречным мастерством и исключительным качеством образует идеальное партнерство, и они надеются предоставить покупателям в ОАЭ доступ к одним из самых красивых и редких природных бриллиантов в мире, происходящих из надежных источников.
В новых магазинах также будут представлены изысканные ювелирные изделия бренда, в том числе коллекции «Дань Forevermark» (Forevermark Tribute), «Кумир Forevermark» (Forevermark Icon) и «Основа основ Forevermark» (Forevermark Cornerstones).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished