Запущен выпуск первой в мире одобренной регулятором алмазной монеты

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Запущен выпуск первой в мире одобренной регулятором алмазной монеты
Международный геммологический институт (IGI), обеспечивающий сортировку драгоценных камней и ювелирных изделий, объединил усилия с компанией Diamond Standard для запуска монеты алмазного стандарта (Diamond Standard Coin), инвестиционного продукта, который может продаваться на рынке в качестве регламентированного товара, аналогичного золоту.
Монеты алмазного стандарта являются первым в мире одобренным регулятором алмазным товаром, торгуемым на бирже и взаимозаменяемым. Монеты изготавливают из набора статистически откалиброванных алмазов. Они имеют чип беспроводного шифрования военного класса, позволяющий покупателям аутентифицировать, проверять и торговать новым активом в электронном виде с использованием технологии блокчейн.
Для изготовления монет IGI получит, проверит и подтвердит подлинность более 50 тыс. природных алмазов, приобретенных через Биржу алмазного стандарта (Diamond Standard Exchange) с использованием автоматизированного маркет-мейкинга и прозрачных торгов. После этого IGI соединит алмазы и загерметизирует их в прозрачную монету с помощью передового беспроводного компьютерного чипа.
Для анализа и регистрации монет алмазного стандарта в блокчейне будет использоваться специализированное оборудование.
«Это колоссальный шаг вперед для алмазной индустрии и связанных с ней секторов. Алмазы являются единственным ценным природным ресурсом высшего ранга, которым инвесторы обычно не пользуются, и с запуском монет алмазного стандарта мы раскрываем ценность алмазов как надежного актива», - сказал Шаунак Шастри (Shaunak Shastree), генеральный директор IGI.
«Концепция использования алмазов в качестве биржевого товара является относительно новой, и, следовательно, наш партнер, такой как IGI, будет способствовать укреплению доверия среди инвесторов. Торговля алмазами в ближайшие дни изменит правила игры в мире торговли. Мы рады начать длительные отношения с IGI», - сказал Кормак Кинни (Cormac Kinney), основатель и генеральный директор Diamond Standard.
Цена предложения монеты алмазного стандарта составляет 5 тыс. долларов США и подлежит к оплате в долларах США или в эфириумах (ETH). Первоначальное предложение в виде биржевого товара - 5 тыс. монет на общую сумму $25 млн. После первоначальной продажи рыночная цена монет будет устанавливаться посредством торгов на разных цифровых биржах.
Алекс Шишло для Rough&Polished