Запущен выпуск первой в мире одобренной регулятором алмазной монеты

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Новую алмазную монету позиционируют как альтернативный товар для инвесторов, который они могут приобрести вместо золотых слитков, пишет интернет-ресурс khaleejtimes.com.

Международный геммологический институт (IGI), обеспечивающий сортировку драгоценных камней и ювелирных изделий, объединил усилия с компанией Diamond Standard для запуска монеты алмазного стандарта (Diamond Standard Coin), инвестиционного продукта, который может продаваться на рынке в качестве регламентированного товара, аналогичного золоту.

Монеты алмазного стандарта являются первым в мире одобренным регулятором алмазным товаром, торгуемым на бирже и взаимозаменяемым. Монеты изготавливают из набора статистически откалиброванных алмазов. Они имеют чип беспроводного шифрования военного класса, позволяющий покупателям аутентифицировать, проверять и торговать новым активом в электронном виде с использованием технологии блокчейн.

Для изготовления монет IGI получит, проверит и подтвердит подлинность более 50 тыс. природных алмазов, приобретенных через Биржу алмазного стандарта (Diamond Standard Exchange) с использованием автоматизированного маркет-мейкинга и прозрачных торгов. После этого IGI соединит алмазы и загерметизирует их в прозрачную монету с помощью передового беспроводного компьютерного чипа.

Для анализа и регистрации монет алмазного стандарта в блокчейне будет использоваться специализированное оборудование.

«Это колоссальный шаг вперед для алмазной индустрии и связанных с ней секторов. Алмазы являются единственным ценным природным ресурсом высшего ранга, которым инвесторы обычно не пользуются, и с запуском монет алмазного стандарта мы раскрываем ценность алмазов как надежного актива», - сказал Шаунак Шастри (Shaunak Shastree), генеральный директор IGI.

«Концепция использования алмазов в качестве биржевого товара является относительно новой, и, следовательно, наш партнер, такой как IGI, будет способствовать укреплению доверия среди инвесторов. Торговля алмазами в ближайшие дни изменит правила игры в мире торговли. Мы рады начать длительные отношения с IGI», - сказал Кормак Кинни (Cormac Kinney), основатель и генеральный директор Diamond Standard.

Цена предложения монеты алмазного стандарта составляет 5 тыс. долларов США и подлежит к оплате в долларах США или в эфириумах (ETH). Первоначальное предложение в виде биржевого товара - 5 тыс. монет на общую сумму $25 млн. После первоначальной продажи рыночная цена монет будет устанавливаться посредством торгов на разных цифровых биржах.



Алекс Шишло для Rough&Polished



