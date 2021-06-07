De Beers хочет создать углеродно-нейтральный алмазный рудник близ Икалуита

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
De Beers хочет создать углеродно-нейтральный алмазный рудник близ Икалуита
Месторождение расположено на полуострове Холл на Баффиновой земле, примерно в 200 километрах к югу от Пангниртунга и примерно в 120 километрах от города Икалуит, столицы канадской территории Нунавут.
По словам представителя De Beers Терри Крюгера (Terry Kruger), из-за большого количества кимберлитовых трубок - геологических образований в форме моркови, которые часто содержат алмазы, - компания планирует внедрить на месторождении высокотехнологичные методы добычи.
Некоторые из этих технологий включают модульные здания, которые можно легко перемещать с места на место, высокоточные методы добычи полезных ископаемых, виртуальные технологии и возобновляемые источники энергии.
Компания рассматривает также возможность использования «тяжелых грузовых дирижаблей», что означает, что De Beers, вероятно, планирует эксплуатировать шахту без строительства дорогой дороги в отдаленный регион.
Геологоразведочные работы выявили на проекте 74 кимберлитовые трубки, на 41 из которых могут быть залежи драгоценных камней.
Основное месторождение, получившее название CH-6, содержит около 18 млн каратов алмазов примерно в 7,5 млн тонн кимберлита. Меньшая трубка, CH-7, по оценкам, содержит примерно 4,2 млн каратов алмазов примерно в 5,0 млн тонн кимберлита.
В этом году работа будет сосредоточена на экологических исследованиях, которые предусматривают поездки на объект в начале лета и осени.
De Beers Canada приобрела проект Чидлиак у компании Peregrine Diamonds в сентябре 2018 года.
Алекс Шишло для Rough&Polished