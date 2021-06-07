De Beers хочет создать углеродно-нейтральный алмазный рудник близ Икалуита

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De Beers поставила перед собой амбициозную цель - сделать проект Чидлиак (Chidliak) своим первым углеродно-нейтральным алмазным рудником, пишет интернет-ресурс nunavutnews.com.

Месторождение расположено на полуострове Холл на Баффиновой земле, примерно в 200 километрах к югу от Пангниртунга и примерно в 120 километрах от города Икалуит, столицы канадской территории Нунавут.

По словам представителя De Beers Терри Крюгера (Terry Kruger), из-за большого количества кимберлитовых трубок - геологических образований в форме моркови, которые часто содержат алмазы, - компания планирует внедрить на месторождении высокотехнологичные методы добычи.

Некоторые из этих технологий включают модульные здания, которые можно легко перемещать с места на место, высокоточные методы добычи полезных ископаемых, виртуальные технологии и возобновляемые источники энергии.

Компания рассматривает также возможность использования «тяжелых грузовых дирижаблей», что означает, что De Beers, вероятно, планирует эксплуатировать шахту без строительства дорогой дороги в отдаленный регион.

Геологоразведочные работы выявили на проекте 74 кимберлитовые трубки, на 41 из которых могут быть залежи драгоценных камней.

Основное месторождение, получившее название CH-6, содержит около 18 млн каратов алмазов примерно в 7,5 млн тонн кимберлита. Меньшая трубка, CH-7, по оценкам, содержит примерно 4,2 млн каратов алмазов примерно в 5,0 млн тонн кимберлита.

В этом году работа будет сосредоточена на экологических исследованиях, которые предусматривают поездки на объект в начале лета и осени.

De Beers Canada приобрела проект Чидлиак у компании Peregrine Diamonds в сентябре 2018 года.



Алекс Шишло для Rough&Polished





