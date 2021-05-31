Импорт золота в Индии снова падает на фоне снижения спроса из-за коронавируса

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Согласно сообщению на сайте mining.com, в мае импорт золота в Индии резко упал из-за новой волны пандемии коронавируса, которая ограничила мобильность населения и привела к закрытию магазинов.

Это свело на нет спрос во время ключевых праздников и сезона свадеб в течение месяца. Согласно данным из источников, в мае закупки желтого металла Индией упали до 11,3 тонны с 70,3 тонны в апреле.

Однако это больше, чем 1,3 тонны, импортированные в мае прошлого года, когда страна остановилась из-за общенациональной самоизоляции.

Восстановление экономики и снижение цен привели к увеличению закупок золота Индией - являющейся вторым по величине покупателем этого металла в мире - в начале этого года после того, как в 2020 году они обрушились. Однако рост числа случаев коронавируса побудил многие региональные правительства ввести ограничения на работу второстепенных предприятий и передвижения людей, что снова привело к сокращению спроса.

Вместе с тем в мае цены на золото в Индии выросли почти на 6%, достигнув второго месячного прироста подряд. Импорт с января по май вырос более чем втрое - до 271,2 тонны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





