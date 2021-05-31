Импорт золота в Индии снова падает на фоне снижения спроса из-за коронавируса

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
Вчера
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Импорт золота в Индии снова падает на фоне снижения спроса из-за коронавируса
Это свело на нет спрос во время ключевых праздников и сезона свадеб в течение месяца. Согласно данным из источников, в мае закупки желтого металла Индией упали до 11,3 тонны с 70,3 тонны в апреле.
Однако это больше, чем 1,3 тонны, импортированные в мае прошлого года, когда страна остановилась из-за общенациональной самоизоляции.
Восстановление экономики и снижение цен привели к увеличению закупок золота Индией - являющейся вторым по величине покупателем этого металла в мире - в начале этого года после того, как в 2020 году они обрушились. Однако рост числа случаев коронавируса побудил многие региональные правительства ввести ограничения на работу второстепенных предприятий и передвижения людей, что снова привело к сокращению спроса.
Вместе с тем в мае цены на золото в Индии выросли почти на 6%, достигнув второго месячного прироста подряд. Импорт с января по май вырос более чем втрое - до 271,2 тонны.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished