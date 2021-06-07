Государственная алмазная компания ДРК надеется на возобновление деятельности

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Ожидается, что государственная алмазодобывающая компания Демократической Республики Конго (ДРК) Bakwanga Mining Company (MIBA) возобновит свою деятельность после вливания в нее капитала в размере 5 млн долларов в августе прошлого года президентом Феликсом Чисекеди (Felix Tshisekedi).

Издание Africa News процитировало руководителей разрабатываемого компанией рудника, которые заявили, что, хотя вливание капитала со стороны правительства было недостаточным, оно может помочь MIBA стать «прибыльной».

«Добыча началась с целью возобновления работы с помощью правительства. Пять миллионов долларов - это платеж, который компания Gécamine передала MIBA, - говорит Рафаэль Мукади Тшиндунду (Raphael Mukadi Tshindundu), технический директор MIBA. - Рудник находится в эксплуатации, но на минимальном уровне».

Прада, один из покупателей алмазов в стране скептически отнесся к возобновлению операций компанией.

«Если бы деятельность MIBA действительно возобновилась, мы бы это почувствовали, жизнь бы возобновилась, деньги потекли бы. Правительство должно MIBA много денег. У него нет желания выплатить этот долг», - сказал покупатель алмазов, назвавшийся Альфонсом Илунгой (Alphonse Ilunga).

Доля правительства ДРК в MIBA составляет 80%, а оставшиеся 20% акций принадлежат неназванной бельгийской компании.

В начале 2000-х годов на руднике среднегодовая добыча алмазов достигала 6 млн каратов, но в 2008 году эта цифра упала до уровня не более 500 000 каратов, а в 2011 году - вдвое меньше.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





