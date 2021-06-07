Государственная алмазная компания ДРК надеется на возобновление деятельности

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Государственная алмазная компания ДРК надеется на возобновление деятельности
Издание Africa News процитировало руководителей разрабатываемого компанией рудника, которые заявили, что, хотя вливание капитала со стороны правительства было недостаточным, оно может помочь MIBA стать «прибыльной».
«Добыча началась с целью возобновления работы с помощью правительства. Пять миллионов долларов - это платеж, который компания Gécamine передала MIBA, - говорит Рафаэль Мукади Тшиндунду (Raphael Mukadi Tshindundu), технический директор MIBA. - Рудник находится в эксплуатации, но на минимальном уровне».
Прада, один из покупателей алмазов в стране скептически отнесся к возобновлению операций компанией.
«Если бы деятельность MIBA действительно возобновилась, мы бы это почувствовали, жизнь бы возобновилась, деньги потекли бы. Правительство должно MIBA много денег. У него нет желания выплатить этот долг», - сказал покупатель алмазов, назвавшийся Альфонсом Илунгой (Alphonse Ilunga).
Доля правительства ДРК в MIBA составляет 80%, а оставшиеся 20% акций принадлежат неназванной бельгийской компании.
В начале 2000-х годов на руднике среднегодовая добыча алмазов достигала 6 млн каратов, но в 2008 году эта цифра упала до уровня не более 500 000 каратов, а в 2011 году - вдвое меньше.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished