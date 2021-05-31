De Beers снова увеличивает цены на алмазное сырье

Сегодня Новости

По сообщениям СМИ, компания De Beers повысила цены на некоторые категории алмазного сырья на торгах, состоявшихся на этой неделе, на фоне роста спроса со стороны огранщиков.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что De Beers подняла цены на некоторые категории алмазов крупнее 2 каратов примерно на 10%, при этом рост цен на другую дорогую продукцию выражался в высоких однозначных цифрах.

Кроме того, алмазодобывающая компания повысила цены на некоторые категории мелких алмазов.

Было заявлено, что увеличение количества алмазного сырья De Beers не препятствовало покупкам в крупных центрах огранки, которые извлекают выгоду из высокого потребительского спроса в США и Китае.

Покупатели из Индии и Антверпена пополняли запасы, пытаясь приобрести камни с учетом ограничений на поездки, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

По мере того, как в период праздников спрос улучшился, De Beers и другие крупные производители увидели возможность повысить цены.

По данным Bloomberg, De Beers наращивала продажи с конца прошлого года и уже вернулась к докоронавирусным уровням.

За первые три продажи в 2021 году компания продала алмазного сырья на сумму более 1,6 млрд долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





