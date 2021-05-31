De Beers снова увеличивает цены на алмазное сырье

Эксклюзив

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

Вчера

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

De Beers снова увеличивает цены на алмазное сырье

Сегодня
Новости
По сообщениям СМИ, компания De Beers повысила цены на некоторые категории алмазного сырья на торгах, состоявшихся на этой неделе, на фоне роста спроса со стороны огранщиков.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что De Beers подняла цены на некоторые категории алмазов крупнее 2 каратов примерно на 10%, при этом рост цен на другую дорогую продукцию выражался в высоких однозначных цифрах.
Кроме того, алмазодобывающая компания повысила цены на некоторые категории мелких алмазов.
Было заявлено, что увеличение количества алмазного сырья De Beers не препятствовало покупкам в крупных центрах огранки, которые извлекают выгоду из высокого потребительского спроса в США и Китае.
Покупатели из Индии и Антверпена пополняли запасы, пытаясь приобрести камни с учетом ограничений на поездки, введенных для сдерживания распространения COVID-19.
По мере того, как в период праздников спрос улучшился, De Beers и другие крупные производители увидели возможность повысить цены.
По данным Bloomberg, De Beers наращивала продажи с конца прошлого года и уже вернулась к докоронавирусным уровням.
За первые три продажи в 2021 году компания продала алмазного сырья на сумму более 1,6 млрд долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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