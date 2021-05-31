Таможня Гонконга изъяла бриллианты на сумму 25 млн гонконгских долларов на пограничном переходе

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В ходе крупнейшего задержания на местном уровне таможня Гонконга изъяла более 1300 бриллиантов на сумму 25 млн гонконгских долларов из грузовика на пограничном контрольно-пропускном пункте в Гонконге. Улов, направлявшийся в Шэньчжэнь, был обнаружен, когда для проверки было выбрано транспортное средство на контрольно-пропускном пункте Ша Тау Кок (Sha Tau Kok) около восьми вечера 3 июня, согласно сообщению газеты South China Morning Post (SCMP).

В грузовике были найдены золотые слитки на сумму 19 млн гонконгских долларов, которые не были изъяты таможней, поскольку были задекларированы как груз для перевозки из Гонконга в Шэньчжэнь.

Старший суперинтендант Марк Ву Вай-Кван (Mark Woo Wai-kwan), глава отдела таможенного и акцизного департамента по расследованию правонарушений с участием преступных синдикатов, сообщил, что было изъято 1302 бриллианта, а также 330 граммов мелких бриллиантов, 10 голубых бриллиантов и один изумруд.

«Бриллианты весят от 0,3 до двух каратов каждый, а общая стоимость добычи составляет около 25 млн гонконгских долларов, - сказал он. - Это самая крупная конфискация подобного рода».

Согласно South China Morning Post, сотрудники таможни арестовали 47-летнего водителя-мужчину по подозрению в вывозе незадекларированного груза - преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде семи лет тюремного заключения и штрафа в размере 2 млн гонконгских долларов.

Марк Ву Вай-Кван сказал, что попытка контрабанды бриллиантов была совершена с тем, чтобы избежать строгих ограничений на импорт и налогов материкового Китая.

«Мы полагаем, что бриллианты направлялись на фабрики через границу, где их превратили бы в ювелирные изделия, прежде чем продавать на материковом рынке», - сказал он.

Он добавил, что сотрудники таможни выясняют источник происхождения бриллиантов и пытаются узнать, не стоит ли за этой попыткой трансграничный контрабандистский синдикат.

По данным ведомства, это первый случай контрабанды бриллиантов, раскрытый в этом году. Старший суперинтендант сказал, что таможенники усилят проверки на контрольных пунктах и увеличат обмен разведданными для борьбы с такой незаконной деятельностью. Подозреваемый был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





