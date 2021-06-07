Diamcor меняет условия варрантов

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Diamcor Mining заявила, что намеревается переоценить около 2,9 млн непогашенных варрантов, срок действия которых истекает 20 июня, и 1,8 млн непогашенных варрантов, истекающих 29 августа.

В сообщении компании говорится, что варранты были выпущены в рамках финансирования частного размещения, осуществленного компанией двумя траншами 20 июня и 29 августа соответственно, каждый с первоначальной ценой исполнения 0,60 доллара США за варрант.

Компания намеревается изменить эти варранты, чтобы они имели цену исполнения в размере 0,30 доллара за один варрант и были продлены на срок до одного года с текущей применимой даты истечения срока действия.

Поскольку измененная цена исполнения ниже рыночной цены первоначального частного размещения, в варранты также вносятся поправки, чтобы включить положение об ускоренном истечении срока действия, так что период исполнения варрантов будет сокращен до 30 дней, если в течение любых 10 следующих друг за другом торговых дней в период до истечения срока варранта цена закрытия акций компании будет составлять не менее 0,375 доллара за акцию.

Изменение стоимости варрантов и продление срока их действия подлежит утверждению фондовой биржей Торонто TSX Venture Exchange в соответствии со всеми действующими законами о ценных бумагах.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





