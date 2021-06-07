Diamcor меняет условия варрантов

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Diamcor меняет условия варрантов
В сообщении компании говорится, что варранты были выпущены в рамках финансирования частного размещения, осуществленного компанией двумя траншами 20 июня и 29 августа соответственно, каждый с первоначальной ценой исполнения 0,60 доллара США за варрант.
Компания намеревается изменить эти варранты, чтобы они имели цену исполнения в размере 0,30 доллара за один варрант и были продлены на срок до одного года с текущей применимой даты истечения срока действия.
Поскольку измененная цена исполнения ниже рыночной цены первоначального частного размещения, в варранты также вносятся поправки, чтобы включить положение об ускоренном истечении срока действия, так что период исполнения варрантов будет сокращен до 30 дней, если в течение любых 10 следующих друг за другом торговых дней в период до истечения срока варранта цена закрытия акций компании будет составлять не менее 0,375 доллара за акцию.
Изменение стоимости варрантов и продление срока их действия подлежит утверждению фондовой биржей Торонто TSX Venture Exchange в соответствии со всеми действующими законами о ценных бумагах.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished