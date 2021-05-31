Объем добычи алмазов в Гане снизился после закрытия компании GCDC

Сегодня Новости

Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на Горнорудную палату страны, в 2020 году Гана продала 25 292 карата алмазов, что на 25,1% меньше, чем в 2019 году – 33 789 каратов.

Издание Ghana Business News сообщает, что снижение продаж алмазов произошло из-за приостановки работы единственного крупного производителя в стране - Great Consolidated Diamond Company Ghana (GCDG).

В прошлом году правительство Ганы приобрело GCDG у местного частного инвестора - группы компаний Jospong.

Jospong, которая в 2011 году приобрела Ghana Consolidated Diamond Company в рамках приватизационной сделки и переименовала ее в GCDGL, согласилась инвестировать 100 млн долларов в течение пяти лет для производства 1 млн каратов алмазного сырья ежегодно в течение этого периода.

Однако Jospong выплатила всего 3,8 млн долларов, что вынудило правительство вернуть компанию.

Что касается производства золота в стране, то в 2020 году оно упало на 12%, до 4,02 млн унций с 4,57 млн унций в предыдущем году.

Однако, по данным Reuters, эта западноафриканская страна сохранила свои позиции в качестве ведущего производителя золота на континенте, несмотря на последствия, вызванные пандемией коронавируса.

Отчет показывает, что добыча золота на крупных рудниках Ганы в прошлом году снизилась на 4,8%, до 2,8 млн унций, в то время как добыча золота в мелкомасштабном секторе упала на 26%, до 1,18 млн унций.

Президент Горнорудной палаты Эрик Асубонтенг (Eric Asubonteng) сказал, что прошлогоднее падение добычи было самым большим в стране с 2004 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





