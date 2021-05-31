Объем добычи алмазов в Гане снизился после закрытия компании GCDC

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
Вчера
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Объем добычи алмазов в Гане снизился после закрытия компании GCDC
Издание Ghana Business News сообщает, что снижение продаж алмазов произошло из-за приостановки работы единственного крупного производителя в стране - Great Consolidated Diamond Company Ghana (GCDG).
В прошлом году правительство Ганы приобрело GCDG у местного частного инвестора - группы компаний Jospong.
Jospong, которая в 2011 году приобрела Ghana Consolidated Diamond Company в рамках приватизационной сделки и переименовала ее в GCDGL, согласилась инвестировать 100 млн долларов в течение пяти лет для производства 1 млн каратов алмазного сырья ежегодно в течение этого периода.
Однако Jospong выплатила всего 3,8 млн долларов, что вынудило правительство вернуть компанию.
Что касается производства золота в стране, то в 2020 году оно упало на 12%, до 4,02 млн унций с 4,57 млн унций в предыдущем году.
Однако, по данным Reuters, эта западноафриканская страна сохранила свои позиции в качестве ведущего производителя золота на континенте, несмотря на последствия, вызванные пандемией коронавируса.
Отчет показывает, что добыча золота на крупных рудниках Ганы в прошлом году снизилась на 4,8%, до 2,8 млн унций, в то время как добыча золота в мелкомасштабном секторе упала на 26%, до 1,18 млн унций.
Президент Горнорудной палаты Эрик Асубонтенг (Eric Asubonteng) сказал, что прошлогоднее падение добычи было самым большим в стране с 2004 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished