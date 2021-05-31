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10 мая 2021
«Норникель» поддержит кольских саамов
Президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева поблагодарила «Норникель» за поддержку нескольких социально значимых проектов: в 2019 году был издан «Альманах саамской литературы», в прошедшем году компанией была оказана помощь в создании памятника подвигу бойцов саамских оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья.
«Меры поддержки местных сообществ, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера, всегда находились в зоне особого внимания «Норникеля», действующего в рамках собственной Политики в отношении прав коренных народов (Indigenous Rights Policy). Компания имеет богатый положительный опыт взаимодействия с объединениями КМНС на Таймыре: реализуется разработанный «Норникелем» совместно с родовыми общинами пятилетний план развития. И хотя наших предприятий нет на территориях традиционного проживания саамов в Мурманской области, мы всегда с пониманием относимся к нуждам и запросам коренных жителей регионов деятельности компании. Сегодня есть все основания для продолжения нашего взаимодействия на новом качественном уровне», - подчеркнул вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.
На полях Петербургского международного экономического форума Андрей Грачев рассказал, что компания ранее подписала подобное соглашение с коренными малочисленными народами Севера (КМНС), с представителями КМНС Красноярского края и Таймыра. Данная договоренность включила в себя десятки различных мероприятий, например, такие сложные проекты как мероприятия в сфере культуры и строительство жилых домов.
По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, «решать судьбу коренных малочисленных народов без их участия – это абсурд». «На селекторных совещаниях, одно из которых проходило на Таймыре, второе – в Югре, обсуждали социальную ответственность компаний по поддержке КМНС», - отметил Игорь Баринов.
"Мы пригласили для участия в координационном совете при Заполярном филиале представителей всех общин Таймыра. У нас на полуострове 36 крупных и 14 небольших общин. Для нас каждый голос ценен, поэтому мы предложили представителям всех 50 общин войти в этот совет", - сообщил вице-президент Норникеля.
Зарубежные участники форума отметили передовые практики «Норникеля». Ларс Кулеруд (Lars Kullerud), президент Университета Арктики, «очень рад отметить, что компания «Норильский никель» принимала меня несколько раз на своих предприятиях, и я знакомился с их работой. На меня произвело большое впечатление, что там люди не только повышают свой профессиональный уровень, но и изучают специфику работы в Арктике, и они должны знать особенности взаимодействия с коренными малочисленными народами».
Основная задача – сохранить свою самобытность и сохранить свои языки, наши ценности традиционные и знания. Так видит миссию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации ее президент Григорий Ледков.
Этой же мысли во взаимодействии с КМНС придерживается вице-президент «Норникеля»: «важна составляющая гуманитарная. Мы прекрасно понимаем, что если люди теряют язык, люди теряют корни, то они и теряют свою территорию, а это прямая дорога к исчезновению».
«Система совместной работы с народами Севера оказалась успешной на Таймыре. Поэтому сейчас "Норильский никель" решил воплотить в жизнь похожий проект на Кольском полуострове», - отмечает Андрей Грачев.
По словам вице-президента «Норникеля», «Соглашение охватывает все стороны жизни: от издания различных произведений саамской литературы до различных совместных проектов - например, связанных с сохранением быта, культуры, ремесел этого народа».
Владимир Малахов, Rough&Polished