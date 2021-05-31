Добычу алмазов на руднике «Мир» предполагается начать в 2030-2031 годах

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Глава Якутии Айсен Николаев в интервью агентству Интерфакс заявил, что строительство нового алмазного рудника «Мир» планируется начать в период 2023-2028 годов, а добычу на нем предполагается начать в 2030-2031 годах.

По словам главы республики, сейчас на трубке завершается доразведка запасов и разработка техрегламента и уже определено место, где рудник будет построен и определена схема вскрытия подземных глубоких пластов.

Компания АЛРОСА уже отработала технологические подходы, работа началась, сказал Айсен Николаев, отметив, что строительство постараются ускорить, но это зависит от вопросов, связанных с безопасностью производства, со сложными горно-геологическими условиями.

По данным АЛРОСА, геологоразведочные работы по доизучению запасов трубки «Мир» будут завершены в 2021 году, отчет с подсчетом запасов подготовлен в 2022 году, сообщает Интерфакс.

Эксплуатация рудника «Мир» была прекращена в результате аварии 4 августа 2017 года, причинами которой комиссия Ростехнадзора назвала совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Экономический ущерб комиссия оценила в 10,216 млрд рублей.



Владимир Малахов, Rough&Polished



