Добычу алмазов на руднике «Мир» предполагается начать в 2030-2031 годах

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
Сегодня
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Добычу алмазов на руднике «Мир» предполагается начать в 2030-2031 годах
По словам главы республики, сейчас на трубке завершается доразведка запасов и разработка техрегламента и уже определено место, где рудник будет построен и определена схема вскрытия подземных глубоких пластов.
Компания АЛРОСА уже отработала технологические подходы, работа началась, сказал Айсен Николаев, отметив, что строительство постараются ускорить, но это зависит от вопросов, связанных с безопасностью производства, со сложными горно-геологическими условиями.
По данным АЛРОСА, геологоразведочные работы по доизучению запасов трубки «Мир» будут завершены в 2021 году, отчет с подсчетом запасов подготовлен в 2022 году, сообщает Интерфакс.
Эксплуатация рудника «Мир» была прекращена в результате аварии 4 августа 2017 года, причинами которой комиссия Ростехнадзора назвала совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Экономический ущерб комиссия оценила в 10,216 млрд рублей.
Владимир Малахов, Rough&Polished