Компания Jubilee Metals увеличила приобретение отвалов МПГ

Эксклюзив

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

Сегодня

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Компания Jubilee Metals увеличила приобретение отвалов МПГ

Сегодня
Новости
Компания Jubilee Metals приобрела права на дополнительные 944 000 тонн отвалов, содержащих металлы платиновой группы (МПГ), на восточном крыле Бушвелдского комплекса. Это в дополнение к недавним соглашениям о поставках МПГ в районе восточного крыла и к приобретению 255 000 тонн материала, содержащего МПГ, в районе западного крыла комплекса.
Jubilee Metals сообщила, что приобретение привязано к преобладающей цене корзины МПГ и эта цена выплачивается ежемесячно перед подъемом материала и его транспортировкой на завод МПГ в Иньони, принадлежащий компании.
Jubilee Metals планирует начать подъем материала МПГ в июне 2021 года, нацеливаясь на минимальный объем в 30 000 тонн в месяц, что эквивалентно 1600 унций МПГ.
«Наша репутация надежного партнера в постоянно расширяющейся производственной зоне - это еще один пример нашей способности опережать конкурентов и стимулировать рост в регионе, и я очень уверен, что мы обеспечим дальнейшие долгосрочные поставки и операционное присутствие, обеспечивая себе стабильную прибыль в Южной Африке», - сказал генеральный директор Jubilee Metals Леон Кётцер (Leon Coetzer).
До недавнего времени присутствие Jubilee Metals в рамках добычи МПГ было ограничено западным крылом месторождения, то есть одним районом из двух основных районов МПГ в Южной Африке.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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