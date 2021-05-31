Компания Jubilee Metals увеличила приобретение отвалов МПГ

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Компания Jubilee Metals приобрела права на дополнительные 944 000 тонн отвалов, содержащих металлы платиновой группы (МПГ), на восточном крыле Бушвелдского комплекса. Это в дополнение к недавним соглашениям о поставках МПГ в районе восточного крыла и к приобретению 255 000 тонн материала, содержащего МПГ, в районе западного крыла комплекса.

Jubilee Metals сообщила, что приобретение привязано к преобладающей цене корзины МПГ и эта цена выплачивается ежемесячно перед подъемом материала и его транспортировкой на завод МПГ в Иньони, принадлежащий компании.

Jubilee Metals планирует начать подъем материала МПГ в июне 2021 года, нацеливаясь на минимальный объем в 30 000 тонн в месяц, что эквивалентно 1600 унций МПГ.

«Наша репутация надежного партнера в постоянно расширяющейся производственной зоне - это еще один пример нашей способности опережать конкурентов и стимулировать рост в регионе, и я очень уверен, что мы обеспечим дальнейшие долгосрочные поставки и операционное присутствие, обеспечивая себе стабильную прибыль в Южной Африке», - сказал генеральный директор Jubilee Metals Леон Кётцер (Leon Coetzer).

До недавнего времени присутствие Jubilee Metals в рамках добычи МПГ было ограничено западным крылом месторождения, то есть одним районом из двух основных районов МПГ в Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





