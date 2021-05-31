Компания De Beers и ее дочерние подразделения в Намибии обещают выделить 26 млн намибийских долларов на поддержку кампании обеспечения вакциной против COVID-19

Сегодня Новости

Компания De Beers и ее дочерние подразделения в Намибии - Namdeb, Debmarine Namibia и Namibia Diamond Trading Company (NDTC) - обязались выделить в общей сложности 26 млн намибийских долларов на поддержку кампании обеспечения вакциной против COVID-19 в стране.

Из 26 млн намибийских долларов De Beers внесла 13 млн намибийских долларов, в то время как совокупный вклад Namdeb, Debmarine Namibia и NDTC составил оставшиеся 13 млн намибийских долларов.

«В Намибии и во всем мире COVID-19 оказал огромное влияние на жизнь каждого человека, а вакцины открывают нам путь к здоровью и восстановлению экономики», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

«…Оказывая финансовую поддержку национальной программе закупок вакцины и предоставляя медицинские помещения, персонал, оборудование и материалы, мы полны решимости сыграть значимую роль в поддержке обеспечения вакциной Намибии и в оказании помощи по защите ее граждан от вируса», - добавил он.

В прошлом году компания De Beers пожертвовала правительству Намибии 15 млн намибийских долларов, что позволило закупить машину для тестирования методом ПЦР, поддержать создание пунктов пограничного контроля (в партнерстве с фондом Anglo American Namibia) и осуществить модернизацию отделения интенсивной терапии больницы города Людериц в партнерстве с Debmarine Namibia.

Добыча алмазов компанией De Beers в Намибии упала на 34%, до 300 000 каратов, в первом квартале года, в основном из-за планового технического обслуживания судна Mafuta, в то время как еще одно судно оставалось на стоянке в третьем квартале 2020 года в ответ на снижение спроса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





