Компания De Beers и ее дочерние подразделения в Намибии обещают выделить 26 млн намибийских долларов на поддержку кампании обеспечения вакциной против COVID-19

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
Сегодня
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Компания De Beers и ее дочерние подразделения в Намибии обещают выделить 26 млн намибийских долларов на поддержку кампании обеспечения вакциной против COVID-19
Из 26 млн намибийских долларов De Beers внесла 13 млн намибийских долларов, в то время как совокупный вклад Namdeb, Debmarine Namibia и NDTC составил оставшиеся 13 млн намибийских долларов.
«В Намибии и во всем мире COVID-19 оказал огромное влияние на жизнь каждого человека, а вакцины открывают нам путь к здоровью и восстановлению экономики», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
«…Оказывая финансовую поддержку национальной программе закупок вакцины и предоставляя медицинские помещения, персонал, оборудование и материалы, мы полны решимости сыграть значимую роль в поддержке обеспечения вакциной Намибии и в оказании помощи по защите ее граждан от вируса», - добавил он.
В прошлом году компания De Beers пожертвовала правительству Намибии 15 млн намибийских долларов, что позволило закупить машину для тестирования методом ПЦР, поддержать создание пунктов пограничного контроля (в партнерстве с фондом Anglo American Namibia) и осуществить модернизацию отделения интенсивной терапии больницы города Людериц в партнерстве с Debmarine Namibia.
Добыча алмазов компанией De Beers в Намибии упала на 34%, до 300 000 каратов, в первом квартале года, в основном из-за планового технического обслуживания судна Mafuta, в то время как еще одно судно оставалось на стоянке в третьем квартале 2020 года в ответ на снижение спроса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished