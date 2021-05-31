Ежегодное общее собрание акционеров Gem Diamonds отклонило резолюции по вопросу о преимущественном праве покупки ценных бумаг компании акционерами

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Gem Diamonds заявила, что ее недавнее ежегодное общее собрание отклонило две резолюции, направленные на лишение акционеров преимущественного права покупки ценных бумаг компании.

«Совет директоров разочарован таким результатом, учитывая, что каждая из резолюций следовала положениям Заявления о принципах Pre-Emption Group в отношении отказа в праве преимущественной покупки, отражала рыночную практику компаний, зарегистрированных на бирже Великобритании, и получила поддержку со стороны независимых консалтинговых фирм, специализирующихся на вопросах корпоративного управления и консультационных услугах для акционеров», - говорится в сообщении алмазодобывающей компании, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.

Совет директоров считает, что гибкость, предоставляемая этими полномочиями, отвечает интересам компании и акционеров, и отмечает, что они получали поддержку на прошлых собраниях акционеров.

«Однако правление отмечает, что, как это было видно на ежегодном общем собрании акционеров 2020 года, акционер, располагающий значительным количеством голосов, с которым правление активно взаимодействовало, по-прежнему не может поддержать эти резолюции… в соответствии с политикой», - говорится далее в сообщении.

Специальная резолюция об отказе акционерам в преимущественном праве покупки ценных бумаг компании набрала только 72,78% голосов, в то время как решение об отказе акционерам в преимущественном праве покупки ценных бумаг компании в связи с приобретением собственности или инвестициями набрало только 65,05% голосов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





