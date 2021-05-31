Ежегодное общее собрание акционеров Gem Diamonds отклонило резолюции по вопросу о преимущественном праве покупки ценных бумаг компании акционерами

Эксклюзив
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
Сегодня
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Ежегодное общее собрание акционеров Gem Diamonds отклонило резолюции по вопросу о преимущественном праве покупки ценных бумаг компании акционерами
«Совет директоров разочарован таким результатом, учитывая, что каждая из резолюций следовала положениям Заявления о принципах Pre-Emption Group в отношении отказа в праве преимущественной покупки, отражала рыночную практику компаний, зарегистрированных на бирже Великобритании, и получила поддержку со стороны независимых консалтинговых фирм, специализирующихся на вопросах корпоративного управления и консультационных услугах для акционеров», - говорится в сообщении алмазодобывающей компании, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.
Совет директоров считает, что гибкость, предоставляемая этими полномочиями, отвечает интересам компании и акционеров, и отмечает, что они получали поддержку на прошлых собраниях акционеров.
«Однако правление отмечает, что, как это было видно на ежегодном общем собрании акционеров 2020 года, акционер, располагающий значительным количеством голосов, с которым правление активно взаимодействовало, по-прежнему не может поддержать эти резолюции… в соответствии с политикой», - говорится далее в сообщении.
Специальная резолюция об отказе акционерам в преимущественном праве покупки ценных бумаг компании набрала только 72,78% голосов, в то время как решение об отказе акционерам в преимущественном праве покупки ценных бумаг компании в связи с приобретением собственности или инвестициями набрало только 65,05% голосов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished