ZCDC намерена увеличить добычу алмазов на 30% и завершить переговоры о создании СП с АЛРОСА

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
ZCDC намерена увеличить добычу алмазов на 30% и завершить переговоры о создании СП с АЛРОСА
Агентство Bloomberg процитировала главного исполнительного директора компании Марка Мабхудху (Mark Mabhudhu), который сказал, что ZCDC в Маранге ежемесячно выполняет план, добывая 200 000 каратов алмазов.
В прошлом году ZCDC произвела 2,3 млн каратов алмазного сырья, которое в основном было поставлено в Индию и на Ближний Восток.
Улучшение объемов производства произошло после недавних сообщений о том, что компания ZCDC, как утверждалось, потеряла Портал B (Portal B), богатую алмазами зону в Маранге, передав этот участок частично принадлежащей ей китайской компании Anjin.
Мабхудху сообщил, что ZCDC заключает соглашение о создании совместного предприятия с российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА. По его словам, ожидается, что сделка будет завершена до конца года. «Все идет очень хорошо», - сказал Мабхудху.
Компания ALROSA Zimbabwe, которой принадлежат 25 геологоразведочных концессий и которая рассматривает приобретение еще 15, в прошлом году начала предварительные разведочные работы на коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished