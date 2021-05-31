ZCDC намерена увеличить добычу алмазов на 30% и завершить переговоры о создании СП с АЛРОСА

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Государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) намерена увеличить добычу в этом году на 30%, доведя ее до 3 млн каратов за счет улучшения методов горных работ.

Агентство Bloomberg процитировала главного исполнительного директора компании Марка Мабхудху (Mark Mabhudhu), который сказал, что ZCDC в Маранге ежемесячно выполняет план, добывая 200 000 каратов алмазов.

В прошлом году ZCDC произвела 2,3 млн каратов алмазного сырья, которое в основном было поставлено в Индию и на Ближний Восток.

Улучшение объемов производства произошло после недавних сообщений о том, что компания ZCDC, как утверждалось, потеряла Портал B (Portal B), богатую алмазами зону в Маранге, передав этот участок частично принадлежащей ей китайской компании Anjin.

Мабхудху сообщил, что ZCDC заключает соглашение о создании совместного предприятия с российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА. По его словам, ожидается, что сделка будет завершена до конца года. «Все идет очень хорошо», - сказал Мабхудху.

Компания ALROSA Zimbabwe, которой принадлежат 25 геологоразведочных концессий и которая рассматривает приобретение еще 15, в прошлом году начала предварительные разведочные работы на коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





