Kenorland запускает программу алмазного бурения на проекте Хили на Аляске

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Компания Kenorland Minerals Ltd. объявила о начале бурения на проекте Хили Healy (Healy project), расположенном в богатом горнодобывающем районе Гудпастер (Goodpaster) на Аляске.

Программа предусматривает бурение 10 скважин общей протяженностью 4 000 метров. Работы рассчитаны примерно на два месяца и будут завершены в конце июля.

«Мы очень рады вернуться на Аляску и начать программу первого алмазного бурения на проекте Хили. Он представляет собой прекрасную возможность для еще одного совершенно нового открытия золота в этом районе. Систематические региональные геологоразведочные работы, проведенные компанией Newmont в период с 2010 по 2013 год, первоначально выявили наличие значительного залегания золота. После взятия проб в 2018 году мы продолжили геологоразведочные работы и с тех пор уточнили ряд приоритетных целей бурения в рамках этих крупномасштабных золотых аномалий. Что еще более интересно, так это то, что они расположены в районе, где находится один из крупнейших золотых рудников Аляски – Пого (Pogo)», - заявил Зак Флад (Zach Flood), генеральный директор Kenorland.



Алекс Шишло для Rough&Polished



