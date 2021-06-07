Алмазы для квантовых компьютеров

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Специалисты лаборатории Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения РАН впервые определили условия кристаллизации алмазов в расплавах 15 редкоземельных металлов. Результаты исследований опубликованы в журнале Scientific Reports. Как пишет интернет-ресурс sbras.info, синтетические алмазы, которые получают в лабораториях, специалисты рассматривают как стратегический материал электронной техники XXI века. Они могут применяться в качестве регистров и ячеек памяти в квантовом компьютере или источников одиночных фотонов. Последние способны в тысячу раз повысить эффективность устройств передачи информации и улучшить системы квантового шифрования.

Для синтеза алмазов с редкими и необычными характеристиками необходимы новые растворители-катализаторы. Сибирские ученые выяснили, что ими могут быть различные редкоземельные металлы, которые практически не исследовались с этой точки зрения. Специалисты установили, какие условия необходимы, чтобы кристаллизация происходила в расплавах редкоземельных металлов, и определили оптимальные параметры синтеза монокристаллического алмаза.



Алекс Шишло для Rough&Polished





