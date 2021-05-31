АЛРОСА будет осторожно повышать цены на алмазную продукцию и увеличивать добычу

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Высокий спрос со стороны конечных потребителей на алмазное сырье и падение предложения создают отличные предпосылки для поступательного роста цен, и АЛРОСА намерена использовать эту возможность, заявил генеральный директор компании Сергей Иванов на полях Петербургского международного экономического форума информационному агентству Интерфакс.

«Конечно, мы используем эту возможность и поступательно увеличиваем цены, но пока не готов комментировать на какой уровень. Могу сказать одно - мы очень вдумчиво относимся к балансу рынка. Наши ценовые шаги очень последовательны и осторожны, на наш взгляд, это позволит обеспечить "здоровье" отрасли в долгосрочной перспективе», - сказал он.

«Спрос на бриллианты со стороны ритейла очень высокий, поэтому уровень заказов у midstream, смею предположить, сейчас на уровнях, которые они не видели давно», - добавил руководитель компании.

Со своей стороны, ТАСС приводит слова Сергея Иванова о том, что компания ориентируется на рост добычи алмазов в 2022-2023 годах к уровню текущего года. «Производственная программа [на 2022-2023 годы] будет готова к концу этого года. Рассчитываем на рост, конечно, так как рынки хорошие. Мы можем расти в пределах нескольких процентов», - сказал он, напомнив, что ориентир по добыче на 2021 год предусматривает производство 31,5 млн каратов алмазного сырья.



Владимир Малахов, Rough&Polished





