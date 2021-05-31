АЛРОСА будет осторожно повышать цены на алмазную продукцию и увеличивать добычу

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
АЛРОСА будет осторожно повышать цены на алмазную продукцию и увеличивать добычу
«Конечно, мы используем эту возможность и поступательно увеличиваем цены, но пока не готов комментировать на какой уровень. Могу сказать одно - мы очень вдумчиво относимся к балансу рынка. Наши ценовые шаги очень последовательны и осторожны, на наш взгляд, это позволит обеспечить "здоровье" отрасли в долгосрочной перспективе», - сказал он.
«Спрос на бриллианты со стороны ритейла очень высокий, поэтому уровень заказов у midstream, смею предположить, сейчас на уровнях, которые они не видели давно», - добавил руководитель компании.
Со своей стороны, ТАСС приводит слова Сергея Иванова о том, что компания ориентируется на рост добычи алмазов в 2022-2023 годах к уровню текущего года. «Производственная программа [на 2022-2023 годы] будет готова к концу этого года. Рассчитываем на рост, конечно, так как рынки хорошие. Мы можем расти в пределах нескольких процентов», - сказал он, напомнив, что ориентир по добыче на 2021 год предусматривает производство 31,5 млн каратов алмазного сырья.
Владимир Малахов, Rough&Polished